Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

No More Heroes 3 est en développement pour Nintendo Switch depuis des mois, mais sa première a été retardée et elle n’arrivera pas cette année. Pour compenser l’attente supplémentaire, Grasshoper Manufacture et Goichi Suda ont décidé de sortir les 2 premiers opus de la série sur la console hybride.

Le créateur a déclaré il y a longtemps qu’il voulait voir les aventures de Travis Touchdown dans autant de systèmes que possible; cependant, il n’a pas détaillé ses plans pour y arriver. Malgré cela, tout indique que No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle feront bientôt leurs débuts sur d’autres systèmes.

Nous vous le disons alors que l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) a récemment procédé à de nouvelles évaluations pour les deux tranches. Ainsi, tout indique que Grasshoper Manufacture fera une annonce dans quelques jours.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Grasshopper accusé d’avoir plagié des animations dans la bande-annonce de No More Heroes III

No More Heroes 1 et 2 pourraient bientôt arriver sur PC

Selon l’ESRB, No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle sortira sur PC. Il est important de mentionner que, au moment d’écrire ces lignes, ni Grasshoper Manufacture ni Suda n’ont fait de commentaires à ce sujet.

Comme vous le savez bien, les annonces sont imminentes lorsqu’un organisme comme l’ESRB effectue ces types de classifications. Cependant, nous devrons être patients et attendre la révélation officielle des deux versements pour PC.

Suda a longtemps annoncé son intention de sortir les deux jeux sur plus de systèmes, leur arrivée sur ordinateur semble donc tout à fait possible. D’autre part, la création a déjà apporté Travis Strikes Again: No More Heroes sur PlayStation 4 et PC après le lancement sur Switch.

Les enregistrements les plus récents de l’ESRB indiquent que Marvelous gérera la distribution de No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle pour PC.

Il convient de rappeler que No More Heroes 3 est actuellement en développement pour Nintendo Switch, car il fera ses débuts en exclusivité pour la console hybride. Le développement du jeu a subi l’impact de la pandémie, il faudra donc du temps pour arriver.

Trouver: Suda51 a trollé tous ceux qui veulent voir le gameplay de No More Heroes 3

Nous vous tiendrons au courant des éventuelles annonces de Grasshoper Manufacture. En attendant, nous vous recommandons de visiter ce lien pour en savoir plus sur les nouvelles liées à No More Heroes.