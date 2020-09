Le jeu de Croteam sera mis en vente ce mois-ci sans la légende qui l’accompagne dans son annonce.

Serious Sam 4 arrive dans les magasins ce mois-ci, prêt à distribuer des coups et des explosions à parts égales. Un titre qui, annoncé il y a quelques années, portait le nom de ‘Serious Sam 4: Planète Badass‘, mais a maintenant supprimé le sous-titre pour sa version finale. Quelle est la raison? Avant que quiconque pense à une possible censure ou autre, la vérité est qu’il s’agit une raison très différente.

Sur la page Steam du jeu, et selon Kotaku, un utilisateur explique l’une des possibilités. Apparemment, le surnom de ‘Planet Badass’ n’a pas fini de cailler parmi certains fans, qui y voyaient un nom « idiot » et affichaient constamment leurs plaintes sur le serveur Discord de Croteam. En fait, commente l’utilisateur, il y avait une personne qui s’est consacrée à jour de spam oui et jour aussi avec une photo de Randy Pitchford portant des lunettes avec « Badass » imprimé dessus, demander le retrait Du nom.

Traduire Planet Badass en gardant l’idée originale est impossibleDaniel Lucic, CroteamPourtant, la raison de son retrait n’était pas la suivante. C’était quelque chose de si simple, comme ça ses développeurs ne savaient pas comment le traduire. «Nous allons localiser Serious Sam 4 dans plusieurs langues», explique Daniel Lucic, responsable des communications de Croteam, à Kotaku. « Lorsque vous parlez aux équipes [de traducción], nous avons conclu que la traduction de Planet Badass garder l’idée originale du nom est pratiquement impossible. Je suppose que c’est la même chose que pour n’importe quel jeu de mots, ne fonctionne que dans sa forme originale« .

Apparemment, le nom de ‘Planet Badass’ avait une relation avec l’intrigue, au-delà d’être un nom gracieux. Lucic a expliqué que puisque Serious Sam 4 a lieu au début de une invasion extraterrestre Sur Terre, les seules personnes qui n’ont pas été asservies et qui se battent encore sont des «durs» (badasses), ce qui fait leur décor une planète de durs (Planet Badass) au sens le plus littéral du terme.

Et cela il ne peut pas être traduit tel quel dans d’autres langues, comme l’explique Lucic. Ce n’est rien de plus que de la curiosité, bien sûr, et Serious Sam 4 continuera d’offrir une planète pleine de durs et de combats explosifs lors de ses débuts. 24 septembre sur PC et Stadia. Une aventure qui a déjà montré sa jouabilité avec une bande-annonce de gameplay bourrée d’action lors du Devolver Direct, et qui nous a récemment offert un autre look avec une vidéo chargée de plans, d’explosions et d’un mécha de Papamovil.

En savoir plus: Serious Sam 4, Croteam et Location.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["devolver-digital"]).setTargeting("genre", ["acción","primera-persona-(fps)"]).setTargeting("game", ["serious-sam-4"]).setTargeting("url_sha1", "62c51eb3f85330d7644b9f7122a6d46540c01344");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');