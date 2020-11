Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Au Mexique, il y a une énorme passion pour les jeux. Ce n’était donc qu’une question de temps avant de commencer à voir les talents nationaux briller à l’échelle mondiale. Par exemple, récemment, un jeune mexicain travaillant sur Halo Infinite a été reconnu par la British Academy of Motion Picture Arts and Television (BAFTA).

Récemment, le BAFTA a publié la liste des talents qui ont été récompensés par le BAFTA Breakthrough qui pour la première fois cherche à mettre en valeur les talents qui travaillent aux États-Unis. Parmi ceux qui ont été choisis pour ce groupe figure Fernando Reyes Medina, un jeune mexicain qui travaille dans le développement de Halo Infinite et qui a été sélectionné comme talent disruptif.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Fernando Reyes Medina est un jeune mexicain qui a grandi en appréciant les jeux vidéo. Cette passion l’a amené à étudier l’informatique, à apprendre l’anglais et à s’installer aux États-Unis. Avec cela, il a fini par réaliser son rêve de travailler sur un épisode de Halo en étant le concepteur multijoueur de Halo Infinite.

«Fernando veut utiliser la visibilité que BAFTA Breakthrough lui donnera pour trouver des partenaires avec qui partager sa vision de créer un espace inclusif pour les autres, qui rêvent également de travailler dans une industrie où trouver un itinéraire n’est pas toujours facile. Il espère que les BAFTA seront fiers et feront en sorte que son honneur signifie quelque chose pour lui et pour les autres après lui », a-t-il détaillé.

Maintenant, la question est de savoir quel genre de reconnaissance est BAFTA Breakthrough? Il s’agit d’une initiative avec laquelle cette académie veut mettre en valeur les talents qui travaillent dans des industries telles que le cinéma, les jeux vidéo et la télévision.

Ainsi, avec cela, ils cherchent que les talents sélectionnés aient des opportunités de développer leur carrière et de trouver différentes opportunités avec des mentors. De cette manière, l’objectif est qu’ils puissent continuer à croître efficacement et à réaliser leur plein potentiel.

Breakthrough donne aux nouveaux talents les plus passionnants du cinéma, des jeux et de la télévision du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Inde et de la Chine un accès à des opportunités uniques de développement de carrière et de mentorat.

