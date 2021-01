Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 22/01/2021 9h55

Un joueur de Call of Duty: Guerre froide Black Ops a porté l’idée de “faire l’amour et non la guerre” au niveau supérieur, depuis a réussi à atteindre le niveau Prestige dans le mode multijoueur de ce titre, sans éliminer un seul ennemi.

Récemment, un utilisateur de Reddit connu sous le nom de Pilgore1 a publié une photo de son profil, montrant que après 37 heures et 14 minutes de jeu, 200 parties jouées et aucun ennemi tué, le joueur a réussi à atteindre le niveau Prestige dans le multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War. Sans aucun doute, cette personne a porté le concept de la guerre froide à un nouveau niveau.

Obtenir du prestige d’une manière différente. de blackopscoldwar

Comment Pilgore1 a-t-il réalisé cette réalisation? Eh bien, ce n’était pas facile mais l’utilisateur se concentre sur l’atteinte des objectifs, la destruction de véhicules et les stries ennemies. De même, cela a pris du temps, la patience était donc son alliée dans cette guerre. Sur des sujets connexes, Call of Duty: Black Ops Cold War a été le jeu le plus réussi de 2020. De même, ce titre recevra de nouvelles cartes et un nouveau mode en février.

Via: Pilgore1

C’était le design original de Johnny Silverhand Découvrez le nouvel art promotionnel de la cinquième saison de My Hero Academia

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.