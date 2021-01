Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 9h13

Parmi nous est l’un des jeux les plus populaires aujourd’hui. De cette façon, il y aura des gens qui ne seront peut-être pas fans du travail d’InnerSloth. Par exemple, récemment, l’ancien joueur professionnel de Counter-Strike Michael Grzesiek, également connu sous le nom de Shroud, Il a même commenté que “Among is not a real game”, provoquant un chahut sur Twitch.

Lors d’un stream de Rust, Shroud a été interrogé sur son opinion sur Parmi nous. Au lieu de simplement mentionner qu’il n’est pas fan de ce titre, le streamer a commenté que “Parmi n’est pas un vrai jeu”, quelque chose qui a été immédiatement remis en question par tous ceux qui étaient sur Twitch à l’époque. Vous pouvez vérifier le moment exact où cela s’est produit ici.

Réalisant le problème dans lequel il s’embarquait, Shroud a reculé et a demandé à tout le monde de se calmer. Heureusement, la situation n’a pas dégénéré en quelque chose de plus compliqué. Bien que Among Us ait été considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2020, remportant plusieurs prix et générant de grosses sommes d’argent, la réalité est qu’il y a plusieurs personnes qui ne sont pas fans du travail d’InnerSloth.

