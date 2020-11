Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 12:56 pm

Maintenant c’est officiel: la nouvelle génération de consoles a commencé avec l’arrivée du Xbox Series X / S et PlayStation 5. Comme lors des occasions précédentes, les fans débattent déjà de la meilleure console, de la console qui a le plus de bugs ou de tout type d’argument. Dans le cas de FedEx, et plus précisément de l’un de ses livreurs, nous savons déjà avec quelle machine il s’amusera pendant des années.

Tel que rapporté par l’utilisateur smash1031 sur Reddit, le livreur qui lui a apporté son Xbox série x en profite pour laisser un message dans lequel il assure que «PlayStation est mieux». Mais tout comme il y a des livreurs avec un bon sens de l’humour, il y en a aussi d’autres qui préfèrent le mal.

Tout au long de ces jours, les utilisateurs Reddit et d’autres forums Internet ont signalé que leurs consoles étaient arrivées endommagées ou maltraitées. D’autres affirment même que le livreur a tenté de voler leur console ou de livrer des colis vides.

Via: GameRant

