Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 18h15

Aimé par beaucoup et détesté par d’autres, il ne fait aucun doute que Nintendo 64 c’est l’un des plus uniques de l’histoire. Quel que soit votre avis, personne ne peut nier que l’appareil est assez résistant aux chocs, et si vous êtes enveloppé de pointes, cette durabilité augmente encore plus.

C’était exactement ce qu’il a fait Sami Calihan, un lutteur professionnel, pour attaquer son adversaire lors d’un combat dans la dernière édition de l’événement Difficile à tuer.

“Jouez à Mario 64, Goldeneye ou Ocarina of Time – puis enveloppez votre contrôle N64 dans des pics pour attaquer votre ennemi avec.”

Jouez à Mario 64, Goldeneye et Ocarina of Time, puis enveloppez votre manette N64 dans du fil de fer barbelé pour attaquer votre ennemi mortel avec. #HardToKill @TheSamiCallihan pic.twitter.com/p0AHgveGp7 – IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 17 janvier 2021

Malheureusement pour Calihan, son adversaire a réussi à se remettre des coups et a assuré quelques minutes plus tard sa victoire à l’aide d’une chaise en métal également enveloppée de barbelés.

La source: Lutte IMPACT

Le fabricant de cas pour la PS5 affirme avoir trouvé un moyen de déjouer Sony

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.