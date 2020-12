Analyse d’une stratégie optimale pour une saga renommée et une étude plus que prometteuse.

Je ressens un véritable enthousiasme pour ce qui naît L’initiative depuis sa fondation même. J’ai passé des mois à fantasmer sur les possibilités de l’équipe et à analyser les personnalités que Microsoft a rassemblées dans ce que je pense être, sans aucun doute, le grand Équipe de rêve Xbox Game Studios. Naturellement, je n’arrêtais pas de penser à ce que l’équipe aurait en main, et bien que mon pari aurait été une nouvelle IP avec laquelle montrer dans la nouvelle génération de Xbox Series, je pense que la décision de Redmond de donner Perfect Dark aux Californiens c’est excellent dans tous les sens. Je vais en dire plus – c’est un avantage pour toutes les personnes impliquées, y compris l’équipe, la franchise Joanna Dark et la Xbox elle-même.

L’impact d’une nouvelle marque n’est pas toujours facile à vendre au grand public.La réalité est que l’impact d’une nouvelle marque il n’est pas toujours facile de vendre au grand public. Ne vous méprenez pas: bien sûr, une nouvelle franchise peut cajoler les utilisateurs de la marque et les étrangers, mais attirer l’attention des moins enthousiastes avec quelque chose de nouveau est toujours un obstacle; s’appuyer sur une adresse IP connue aide et attire toujours l’attention. En fait, la situation du retour de Perfect Dark me rappelle beaucoup celle vécue par Tomb Raider au début de cette décennie: Une nouvelle Lara Croft? Un changement du concept de création de Core Design entre les mains d’une équipe en dehors de ses créateurs d’origine? Ils avaient mon attention et peut-être la vôtre aussi. L’effet aurait été très différent si au lieu d’être appelé Tomb Raider il avait été appelé Explorateur aléatoire sur l’île perdue, non? La même chose se produit avec Perfect Dark.

Quelle marque convient pour un redémarrage imposant? Vous avez juste eu à fouiller dans le tiroir des franchises Microsoft abandonnées. Entre Fuzion Frenzy et Project Gotham Racing se trouvait un trésor rare oublié depuis longtemps, une icône en sommeil qui s’intègre parfaitement dans l’équipe nouvellement fondée. Dois-je vous rappeler que de nombreux développeurs de The Initiative sont des anciens Dynamique cristalline? La résurrection est un domaine dans lequel ils ont déjà travaillé avec succès, et il est très probable que le travail de Lara Croft contribuera à revitaliser l’Agent, dont nous ne savions rien depuis 2005, date de sa sortie. le dernier jeu de la franchise, le pas si mémorable Perfect Dark Zero. Ils étaient des temps différents, mais le sauvetage de la saga est bon pour même Rare, impliqué dans d’autres projets ambitieux.

Dans une année convulsive dans la communication, l’équipe de Redmond était une fable aux Game Awards.En fait… quelles autres sagas mythiques de Rare ont été transférées avec succès à d’autres entreprises? Non, Battletoads n’est pas ce que vous pensez … C’est Killer Instinct! Il a été l’un des grands jeux de combat de la dernière génération de consoles, et malgré son développement problématique avec des changements de développeurs d’une saison à l’autre, il est sorti du luxe et a ravivé la flamme d’un héritage magique Rare. Comme ils le font avec Sea of ​​Thieves et son évolution constante, je préfère presque qu’ils continuent à nourrir les aventures de pirates et à concentrer leurs efforts sur Everwild tant attendu et prometteur. Il me semble que le temps de Perfect Dark sur Rare est passé bien avant la première de Zero sur la première Xbox 360, il est peut-être maintenant entre les meilleures mains possibles.

Dans une année convulsive dans la communication de l’un et de l’autre, les Redmond ont eu une pièce légendaire aux Game Awards. Avant la disparition de Sony et Nintendo, Microsoft Il a averti ses partisans de ne pas avoir de grandes attentes avec ce qui pourrait arriver au gala de Geoff Keighley Et certainement l’annonce a complètement dépassé toute idée que nous pourrions avoir de ce qui allait arriver lors de la soirée de remise des prix pour la marque verte. Il reste encore beaucoup à apprendre, mais je suis plus d’humeur pour un Perfect Dark de The Initiative que tout ce qu’ils faisaient sans un grand nom derrière. Grande signature pour le catalogue de Série Xbox.

