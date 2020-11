Le jeu vidéo arrivera en premier, et au format free-to-play, sur PC en vue d’un lancement ultérieur sur consoles et mobiles.

Il y a quelques mois nous vous parlions dans 3DJuegos de The Immortal Mystics, un MOBA RTS made in Spain conçu dans le but de révolutionner le genre League of Legends et DOTA 2, maintenant son lancement est plus proche. Ses responsables ont annoncé que le jeu vidéo serait disponible en format free-to-play dans le deuxième trimestre 2021 sur PC, atteignant plus tard les consoles et les appareils mobiles.

Jeux Mindiff a profité de l’annonce de sa fenêtre de lancement pour partager plus de détails sur la production, expliquant, par exemple, ce qui rendra la production unique par rapport au reste des titres déjà sur le marché. “Il se différenciera de ses concurrents par des fonctionnalités innovantes qui impliquent une plus grande intensité de jeu d’équipe et plus de variété de mécanismes de jeu, d’expansion et d’améliorations des sbires et des structures d’équipe “, expliquent-ils, ajoutant que l’on peut s’attendre à des parties rapides de 10 à 30 minutes. De plus, The Immortal Mystics a un système de compétences de groupe cela donnera un tour à la manière de comprendre la stratégie dans les MOBA à la fois visuellement et l’importance de son utilisation.

Evidemment, comme d’autres propositions du genre, The Immortal Mystics a derrière lui un univers fantastique et soigné, dans ce cas on l’appelle Khosmium, un lieu généré par une déchirure dans le cosmos au moment de la formation des galaxies dans lesquelles il nous attend une grande variété de cartes, entre eux Jungle perdue, un champ de bataille inspiré des paysages de Tenerife.

Nous devrons attendre 2021 pour voir à quel point le résultat de cette proposition est rond, et s’il peut trouver une place dans un genre où certains des lancements les plus réussis du marché vivent à la fois pour PC et téléphones mobiles, avec League of Legends comme l’un de ses meilleurs référents. En fait, le MOBA est en cours d’expansion avec League of Legends: Wild Rift et d’autres propositions.

