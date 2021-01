Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/01/2021 10h21

Bien que la personnalisation cosmétique de Cyberpunk 2077 Il a été salué par le public, beaucoup se sont plaints du fait que vous ne pouvez pas modifier l’apparence physique de votre personnage après la configuration initiale. De cette façon, un nouveau mod est arrivé pour corriger ce problème.

Grâce à Nexus Mods, l’utilisateur Admiral a partagé un mod appelé Arasaka Appearance Updater, avec lequel il est possible de modifier votre apparence physique à tout moment. Tout ce que vous avez à faire est de charger votre partie sauvegardée, de modifier la personnalisation, de mettre à jour le personnage, de sauvegarder la partie et le tour est joué.

Cependant, Admiral a mentionné que ce mod a encore besoin de travail, car actuellement, il n’est pas possible de changer la couleur des cheveux, le type d’ongle, les organes génitaux et les tatouages. Avec un peu plus de temps, il est certain que nous verrons ces options dans le mod à l’avenir.

Malgré le statut de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, Les joueurs sur PC vivent une expérience formidable, quelque chose qui ne fait que s’améliorer avec l’arrivée des mods, comme celui qui vous permet de profiter du jeu à la troisième personne. Cependant, le nombre de joueurs sur Steam a considérablement diminué.

Via: Mods Nexus

