Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/12/2020 10:08 am

Contrairement aux versions PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 sur PC, c’est une expérience assez agréable. De cette manière, la communauté de cette plateforme cherche de nouvelles façons de profiter de ce titre. Comme d’habitude avec n’importe quelle version, les mods n’ont pas attendu, et il en est récemment apparu qui laisse de côté la caméra à la première personne et opte pour une troisième.

Cyberpunk 2077 ne peut être joué qu’à la première personne. Cependant, grâce à Cineagle, un moddeur qui a partagé les premiers tests d’un mod à la troisième personne, à l’avenir, il sera peut-être possible d’apprécier ce titre sous un nouvel angle.

En raison de la tâche monumentale de passer à une caméra à la troisième personne, le mod n’est pas encore disponible au grand public. Cependant, l’avance apportée par Cineagle nous montre un grand potentiel. Sans aucun doute, cela pourrait devenir le choix préféré de plus d’une personne.

Via: Cineagle

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.