Un fan a remplacé Pac-Man par les personnages de Among Us.

Il est plus qu’évident que lorsqu’un jeu vidéo réussit de manière massive, il y a des joueurs qui veulent parodie ou présentez vos personnages dans d’autres titres. L’un des plus grands succès de ces derniers mois a joué Among Us, l’indie qui Innersloth Il s’est retiré en 2018 et il vit une seconde vie. Maintenant, un fan a présenté ses personnages à Super Smash Bros.Ultimate.

Pour la tranquillité d’esprit de Sakurai, ce n’est qu’un mod et non une demande de Nintendo, donc tu n’auras pas à t’adapter À l’équipage de Among Us à son jeu Nintendo Switch, quelque chose qu’il avait à voir avec beaucoup de mérite avec ceux de Minecraft. Modder Endersheep12345 a fait un peau qui remplace Pac-Man par les personnages de Among Us, ce qui rend désormais être jouable. Dans cette news, vous avez une vidéo du youtuber 64iOS jouant avec le mod.

Un des principaux “problèmes” de ce mod est que, étant vraiment un changement de peau, le membre d’équipage a, par exemple, le sillage de Pac-Man quand il saute. Mais reste, est suffisamment conforme pour que votre participation aux combats soit réelle. De plus, pour que les sprites des fantômes Pac-Man ne soient pas vus, le youtubeur a utilisé un autre mod PK_ qui les change en équipage.

Super Smash Bros.Ultimate continue ajouter un vrai contenu au jeu et non des imposteurs, et en ce moment l’équipe est plongée dans le développement des combattants de la deuxième passe d’expansion, bien que nous ne sachions pas lesquels arriveront maintenant. Au fait, cette semaine nous nous sommes rencontrés données de vente de Nintendo et le dernier opus de Smash Bros est le troisième jeu le plus vendu sur Switch, dépassant les 21 millions d’exemplaires distribués.

En savoir plus: parmi nous, Super Smash Bros.Ultimate, Fan Phenomenon, Nintendo et Nintendo Switch.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');