Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/01/2021 15:13

L’original CONDAMNER il est capable de s’adapter à n’importe quelle situation. Les moddeurs ont prolongé la vie de ce titre, et ont réussi à apporter cette expérience à différents appareils électroniques, qui ne sont pas forcément des consoles. De même, certaines personnes ont utilisé le moteur graphique pour modifier l’expérience. De cette façon, un fan a trouvé le moyen d’unir les mondes de DOOM et de Castlevania en une seule expérience, qui a l’air spectaculaire.

Ce mod, connu sous le nom de Castlevania: Simon’s Destiny, a été créé par Alpha Beta Gamer, et nous permet de jouer une aventure classique de la série Konami, mais du point de vue de la première personne. De cette façon, vous pouvez affronter des ennemis comme Dracula d’une manière complètement originale.

Tout est présent. De la difficulté élevée, à travers les salles pleines d’ennemis, à la capacité de casser des bougies pour obtenir un certain type d’objet. Sans aucun doute, c’est l’un des mods les plus intéressants de DOOM, et cela nous montre qu’il existe de nombreuses similitudes entre les travaux d’id Software et Konami. Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir Castlevania: Simon’s Destiny gratuitement sur PC ici.

Via: Alpha Beta Gamer

