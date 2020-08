Malgré que PES 2021 Ce sera une mise à jour du dernier opus, car Konami se concentre sur PES 2022 pour la prochaine génération, le prochain opus aura déjà un événement historique pour le genre, puisque deux des footballeurs les plus populaires d’aujourd’hui partageront la couverture, nous voulons dire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Grâce au compte officiel eFootball PES sur Twitter, la couverture officielle de la diffusion a été partagée, qui sera disponible le mois prochain. Ici, nous pouvons voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi partager l’attention. En outre, les footballeurs Marcus Rashford et Alphonso Davies les rejoignent offrir une représentation à la prochaine génération d’athlètes.

Voici ce que Jonas Lygaard, directeur principal du développement de la marque et des affaires chez Konami, avait à dire à ce sujet:

« Je suis incroyablement fier de la couverture que nous avons mise en place pour PES 2021. Nous avons fait un grand changement de format l’année dernière où quatre ambassadeurs se présentaient déjà et nous étions ravis de relever la barre cette année avec une première mondiale: Messi et Ronaldo enfin ensemble. »

Le voici, le DESIGN OFFICIEL DE LA COUVERTURE DE LA MISE À JOUR DE LA SAISON # eFootballPES2021! 🔥 MESSI. RONALDO. DAVIES. RASHFORD. 🔥 4️⃣ des meilleurs et des plus brillants joueurs du monde du football ornent la couverture, disponible le 15 septembre sur PS4, Xbox One et Steam! Précommandez ici: https://t.co/3XL7Wok2f8 pic.twitter.com/AN3jegdqne – eFootball PES (@officialpes) 24 août 2020

La mise à jour de la saison eFootball PES 2021 sera disponible le 15 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Comme son nom l’indique, la mise à jour de la saison est une mise à jour des modèles et d’autres changements mineurs, car Konami concentre toutes ses ressources pour la livraison de l’année prochaine, qui arrivera sur PS5 et Xbox Series X et utilisera le Unreal Engine.

Via: eFootball PES