Les jeux vidéo nous ont ouvert un monde de possibilités. De l’entrée dans un univers que nous devons préserver de toutes sortes de dangers, aux jeux de simulation qui nous font vivre des expériences réelles sans avoir à bouger du canapé de notre salon. Il n’y a pas de limites dans l’industrie du jeu vidéo et de plus en plus de titres nous surprennent, tant par leur originalité que par leur ingéniosité.

En raison de la pandémie actuelle de coronavirus, soyez enfermé à la maison peut devenir assez ennuyeux, et chaque jour qui passe, il y a moins d’activités que nous pouvons mettre en pratique pour nous divertir. Cependant, l’un des derniers joyaux trouvés sur Internet est un jeu qui nous permet de créer nos propres galeries d’art et de visiter les couloirs d’un musée sans avoir à bouger d’un pied de chez soi.

La galerie Anything est un jeu entièrement gratuit créé par Jan Malitschek qui génère de petites galeries d’art basées sur les mots que nous entrons. En d’autres termes, si nous écrivons «chat», le titre extrait des images, des vidéos et des textes d’Internet pour créer une exposition unique.

Nous pouvons créer des galeries d’art de tout ce à quoi nous pouvons penser. Peintures célèbres, PlayStation, animaux, personnages de jeux vidéo populaires, merveilles du monde, célébrités … Il nous faut juste une connexion Internet stable pour générer les œuvres d’art et un peu d’imagination pour parcourir les couloirs de notre exposition.

C’est un jeu assez simple, mais qui peut nous divertir pendant un grand nombre d’heures. Avec ses graphismes qui nous rappellent la première PlayStation et avec ses murs pleins d’images créées à partir des mots que nous avons écrits, The Anything Gallery peut être téléchargé gratuitement, mais pour le moment, il n’est disponible que via Windows.