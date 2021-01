Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans certaines parties du monde et dans différentes sociétés, le temps où exprimer un goût pour les jeux vidéo était une source de honte est révolu depuis longtemps, car les stigmates des générations précédentes pesaient sur cette forme de divertissement. Aujourd’hui, les jeux vidéo sont plus populaires que jamais et une partie importante de leur diffusion est liée à ces personnes célèbres qui parlent des titres et des consoles qu’ils aiment, même si cela les fait parfois souffrir comme cela s’est produit avec le chanteur principal de Coheed et Cambria.

La pénurie de PS5 continue de frustrer les joueurs

Bien que la PlayStation 5 ait eu un bon lancement, pour le moment il est très difficile de se procurer une unité car les préventes offrent des quantités très limitées et si l’on ajoute l’activité des revendeurs, la réalité est qu’il est presque impossible d’obtenir la nouvelle console. Dans ce cas, la PS5 était parfaitement accrochée à la popularité de la PS4, la console de huitième génération la plus vendue, mais il n’a pas été possible pour Sony de saisir le moment car le marché, ainsi que les lignes de fabrication et de distribution, continuent de souffrir de l’impact de la pandémie. Par conséquent, la difficulté d’acheter une PS5 est déjà un problème de communauté et cela inclut Claudio Sanchez, leader du groupe de rock progressif Coheed et Cambria, qui a composé une chanson sur cette situation et l’a présentée sur son stream sur Twitch.

Malgré la pénurie de PS5 sur les principaux marchés, il ne fait aucun doute que la nouvelle console de Sony est l’un des produits les plus recherchés par le public. Par conséquent, il est pris en compte dans d’autres secteurs, comme cela s’est produit dans l’émission Saturday Night Live, dont le casting a fait une parodie de la vidéo Stan d’Eminem pour expliquer à quel point il est difficile d’obtenir la console.

