L’ingénieur Pariah est une nouvelle profession pour Bardin Goreksson qui arrive dans le jeu en tant que DLC payant.

Si votre rêve dans la vie est de vous armer d’un minigun et de commencer à anéantir les sales Skavens, le nouveau DLC pour Warhammer: Vermintide II a ce que vous recherchez. le Ingénieur Paria, un nouveau métier de jeu pour Bardin Goreksson, qui transforme le redoutable guerrier nain en une véritable machine à tuer, avec puissance de feu comme pour finir tout seul avec tout ce qui lui est proposé.

“L’ingénieur Pariah n’est peut-être pas diplômé de la guilde des ingénieurs, mais pas pour cette raison, il est moins mortel“Ils commentent le développeur Fatshark,” car il est armé d’une grande variété d’armes expérimentales. Son utilisation inégalée de machinerie lourde avec ses différents appareils en font un maître des utilitaires qui tuera n’importe quoi ou quiconque se met en travers de son chemin. “

Avec ce nouveau métier, Bardin s’arme d’une poignée de grenades et d’un mitrailleuse à manivelle à vapeur, prêt pour la bataille. Et à côté de lui, ce DLC payant ajoute un skin de personnage exclusif et de nouvelles lignes de dialogue, nouvelles armes personnalisées comme le pistolet Masterpiece et le Gear Hammer, et même un arbre de talents unique de cette profession pour améliorer les bombes du personnage.

“Le favori des fans, Bardin se démarque avec ce nouvel arsenal cela vous permettra de repousser les factions Skavens et Chaos », déclare Martin Wahlund de Fatshark. Des contenus supplémentaires sont désormais disponibles via 3,49 euros, et qui offre plusieurs aspects alternatifs en tant qu’achat séparé. Nous vous rappelons que les auteurs de ce jeu travaillent déjà sur d’autres aventures comme Warhammer 40,000 Darktide pour PS5 et Xbox Series, mais si vous n’avez pas encore essayé ce curieux FPS basé sur la saga Games Workshop, voici l’analyse de Warhammer: Vermintide 2.

En savoir plus: Warhammer, Warhammer: Vermintide II, Fatshark et DLC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');