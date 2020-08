Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que l’on sache que Nintendo évolue selon d’autres normes en termes de matériel et ne poursuit pas la plus grande puissance dans ses consoles, il est également vrai que l’entreprise doit avoir une plate-forme capable de se tenir à jour autant que possible pour éviter d’être laissée pour compte. . Par conséquent, on a longtemps pensé que la prochaine étape consistait à proposer une version plus puissante de Switch et récemment les rumeurs ont gagné en force dans ce sens, mais encore plus parce qu’il existe des informations suggérant que ce Switch Pro pourrait être un réalité.

Il y a quelques instants, Wccftech a partagé des informations trouvées dans la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, qui se réfère à un brevet récemment déposé le 23 août qui parle de changements dans le matériel Nintendo Switch. Selon le rapport, le document demande l’autorisation d’enregistrer les modifications du matériel d’origine, dont l’antécédent date d’avril 2017. En ce sens, Nintendo signale des modifications à apporter au circuit intégré, un changement de mémoire et un changement de carte Base CPU, qui obéit aux 2 premiers réglages.

De même, le document indique que la conception de la console, en tant que telle, ne serait pas modifiée dans ses éléments généraux, il n’est donc pas nécessaire de terminer tout le processus comme s’il s’agissait d’une nouvelle console.

Bien que ces informations puissent signifier tout ou rien, on ne peut nier le fait que l’enregistrement du brevet a eu lieu récemment et que cela coïncide avec les rumeurs sur le lancement d’un nouveau modèle Switch qui, contrairement au Switch Lite, je parierais sur avoir plus de puissance.

