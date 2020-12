Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les nouveaux propriétaires d’une Nintendo Switch au Japon ont eu du mal à sortir leur console. Ce qui se passe, c’est qu’une erreur apparaît qui les empêche d’aller au-delà de la configuration initiale, ce qui enlève l’illusion de la libérer. Heureusement, Nintendo a déjà reconnu le problème.

Sur sa page d’assistance (traduite par Nintendo Life), Nintendo a reconnu le bogue «2162–0002». De plus, il en a profité pour présenter des excuses pour les désagréments engendrés par cette situation.

Plus tard, Nintendo a démontré son intention de servir les joueurs qui ont été affectés par ce bug. Ce qui se passe, c’est qu’il a indiqué qu’il remplacerait les consoles des personnes touchées.

Pour que les utilisateurs avec cette erreur puissent changer leur Switch pour un qui fonctionne, ils devront le demander lors du remplissage d’un document en ligne.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Donkey Kong Country 3 arrive bientôt sur Switch Online!

Qu’est-ce que l’erreur 2162–0002?

Si vous n’avez jamais entendu parler du bogue 2162–0002, voici un problème qui affecte les nouvelles consoles Nintendo Switch.

Il s’agit d’une erreur qui apparaît lors de la configuration initiale de la console hybride. Le gros problème qu’il génère est qu’il rend impossible la fin de la configuration initiale, ce qui les empêche de pouvoir sortir leur console nouvellement achetée.

Trouver: Funimation arrive sur Nintendo Switch avec de nouvelles fonctionnalités

Pour le moment, on ne sait pas ce qui la cause ou s’il existe une solution. On ne sait pas non plus à quel point il est fréquent, mais il ne semble pas se généraliser.

Nous serons à l’affût et vous informerons lorsque nous en saurons plus sur cette erreur.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Nintendo Switch. D’autre part, ici, vous pouvez en savoir plus sur l’industrie du jeu vidéo au Japon.