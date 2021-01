Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/01/2021 8:33 am

L’année dernière, Microsoft nous a proposé trois modèles de commandes différents parallèlement au lancement du Xbox Série X | S. Aujourd’hui, il a été révélé qu’en plus du noir de carbone, du blanc robot et du bleu choc, Les joueurs pourront acheter la manette sans fil Xbox: appuyez sur Rouge.

Comme son nom l’indique, le nouveau contrôle est de couleur rouge. De même, il a une teinte noire dans la partie supérieure, où se trouvent les déclencheurs, et dans la zone arrière, nous trouvons une teinte blanche. Ce nouveau produit sera au prix de 64,99 $ et sera en vente à partir du 9 février. Cependant, en Chine, ce produit arrivera en magasin demain, le 12 janvier. De même, sur certains marchés, le contrôleur comprendra 14 jours de Xbox Game Pass Ultimate.

Comme il s’agit de la nouvelle gamme de contrôles, nous pouvons nous attendre l’inclusion du bouton Partager ainsi que d’un D-Pad hybride concave, et des textures au dos et des déclencheurs qui vous permettent d’avoir une meilleure adhérence. En plus de la Xbox Series X | S, vous pouvez utiliser ce contrôleur sur une Xbox One, un PC et même des appareils mobiles. Le Red Pulse dispose d’une entrée UBS-C, d’un port casque 3,5 mm et peut utiliser des piles AA.

Sur des questions connexes, Phil Spencer assure de grosses surprises à la Xbox en 2021.

Via: Xbox

