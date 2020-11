Nous pouvons configurer les yeux, les oreilles et la queue de notre compagnon, entre autres.

Après World et son extension Iceborne, le prochain chapitre Capcom C’est Monster Hunter Rise. Au cours des dernières semaines, nous avons vu le jeu en action à plusieurs reprises, mais si vous avez déjà une idée approximative de ce qu’il nous offre en termes de combat et de mobilité, maintenant l’éditeur japonais nous apporte un regard en profondeur sur le éditeur de personnages.

Attention, quand on dit “personnage” on ne parle pas seulement du chasseur lui-même, mais aussi de son camarades Felyne (l’habituel) et Canyne (la nouvelle monture pour chien). Il semble que le volet précédent ait influencé l’écran de création de ces adorables animaux et de leur maître, car nous aurons l’occasion de choisir entre différents éclairages de fond pour voir comment les couleurs répondent aux différentes ombres et angles. Le Canyne aura différents modèles pour les yeux, les oreilles et la queue; ainsi que les vêtements, la voix et les cheveux. La même chose se produit avec les Felynes, aussi.

Les chasseurs ont encore plus d’options: grâce à un aperçu complet, nous pouvons vérifier les différents réglages disponible pour le modelage du visage, la couleur et les effets de la peau, les coiffures et les poils du visage, et tout le luxe des détails pour la bouche, le nez, les yeux et même (comme cela a été la tradition dans la saga) jusqu’à trois types de maquillage, de vêtements et de voix . Peut-être que le meilleur de tous est précisément la possibilité de partager confortablement notre configuration avec une simple capture d’écran sur le Résumé général.

Si aucun retard n’est annoncé, Monster Hunter Rise sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch le 26 mars 2021 (avec Monster Hunter Stories 2 en route quelques mois plus tard). Récemment, nous avons pu voir six minutes de jeu avec la grande épée comme protagoniste, bien que sans aucun doute, à part les nouveaux combos, l’agilité soit un facteur clé pour la vidéo.

