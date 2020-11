Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/11/2020 11:25 am

Cyberpunk 2077 se rapproche. À l’approche du 10 décembre, CD Projekt Red continue de partager plus d’informations sur le titre tant attendu. Le gameplay du jeu fonctionnant sur Xbox One X et Series X a été révélé il y a quelque temps, eh bien, Il est maintenant temps de voir Cyberpunk 2077 jouer sur PlayStation 4 Pro et PlayStation 5.

CD Projekt Red a mentionné que l’équipe de développement travaille toujours dur pour corriger les bogues et améliorer l’expérience globale, aspects qui arriveront avec une mise à jour du premier jour. Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune version dédiée à la prochaine génération, nous pouvons profiter de ce titre sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Comme vous pouvez le voir, le jeu fonctionne assez bien sur PS4 Pro et a une meilleure apparence sur PS5. Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 arrive sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version PS5 et Xbox Series X | S à l’avenir. Dans les sujets connexes, le jeu ne fera pas l’objet d’un lancer de rayons sur les cartes AMD au lancement.

Via: Cyberpunk 2077

Tags: CD Projekt RED, cyberpunk, Cyberpunk 2077, gameplay, PlayStation, Playstation 4, PlayStation 4 Pro, Playstation 5, ps4, PS4 Pro, PS5

