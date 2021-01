Lucasfilm s’associe à Massive Entertainment, après avoir mis fin à l’exclusivité EA.

Le truc va avec des surprises Jeux LucasFilm, qui était le mythique LucasArts, qui après avoir changé de nom et annoncé un nouveau logo, n’a cessé de lancer bombe après bombe comme quelqu’un qui n’en veut pas. Hier encore, ils ont annoncé un nouveau jeu Indiana Jones avec Bethesda, et c’est maintenant au tour de la franchise la plus puissante du studio: Star Wars. Et non, ce n’est pas avec Electronic Arts. Comme le rapporte la société, LucasFilm Games a conclu un accord avec Ubisoft pour développer un nouveau jeu de Monde ouvert Star Wars.

Le directeur de The Crew and The Division est en charge du nouveau jeu Star WarsL’accord, d’abord annoncé par Wired, conduira le studio The Division 2 à être le fer de lance du développement de cette nouvelle aventure Star Wars, qui en est actuellement à ses premiers stades de développement. En fait, soulignent-ils, Ubisoft Massive continue recrutement de personnel pour la production de jeux. Ce que l’on sait, c’est que ce sera un jeu de monde ouvert réalisé par Julian Gerighty (The Crew, The Division 2), et qui est développé avec le moteur Moteur de perce-neige du studio de Malmö.

Pour le moment, ni Lucasfilm ni Ubisoft n’offrent plus de détails sur le décor de ce nouveau jeu Star Wars, ni sur sa localisation dans l’univers de la saga, ni sur les personnages que nous y verrons. Ce qui découle de cette annonce, c’est que le accord d’exclusivité avec Electronic Arts a atteint sa fin, même s’il semble que Lucasfilm continuera à compter sur la société nord-américaine dans certains jeux: “EA a été, et continuera d’être, un partenaire stratégique et important pour nous à partir de maintenant”, déclare Sean Shoptaw, vice-président des jeux et expériences interactives à Disney.

EA a été et continuera d’être un partenaire stratégique et important pour nous Disney“Mais nous sentons qu’il y a de la place pour plus de monde“Le cadre ajoute. Autrement dit, chez Disney, ils cherchent à diversifier l’offre de leurs franchises dans le monde des jeux vidéo, en collaborant avec différents studios pour proposer de nouveaux jeux Star Wars et le reste des sagas.” Si vous regardez la scène du jeu vidéo , il a une population tellement diversifiée de gens qui font des jeux à travers le monde … Capturer toute cette qualité qui existe dans le monde, et être mis en vente rapidement, serait un grand défi pour nous de le faire en interne », explique-t-il Shoptaw.

Bien sûr, et comme dans les livraisons d’EA, les nouveaux jeux Star Wars qu’ils développent avec d’autres studios – comme Ubisoft Massive dans ce cas – feront partie du canon Star Wars, comme le reste des films, séries et produits du acquisition par Disney. Avec Lucasfilm lié au projet, et les responsables de The Division 2 à la barre, nous verrons ce que l’univers de la saga dans les jeux vidéo nous surprend maintenant.

