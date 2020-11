Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 09:17

Fans de Le monde finit avec toi ils doivent être heureux maintenant. En plus d’une adaptation d’anime déjà en production, il a été révélé que Un nouveau jeu de la série est déjà en développement et arrivera sur PS4 et Nintendo Switch l’année prochaine.

Connu comme NEO: The World Ends With You, c’est un tout nouvel épisode, qui se déroule dans un Shibuya complètement en 3DBien que nous ayons toujours les conceptions 2D caractéristiques que nous avons vues dans le premier jeu, seules celles-ci sont limitées aux cinématiques et aux conversations.

Bien que pour le moment on ignore beaucoup de choses sur cet épisode, il a été révélé que nous aurons un nouveau protagoniste, connu sous le nom de Rindou, qui participera au “jeu de la faucheuse” de la vie et de la mort. NEO: The World Ends With You sera disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch et PS4 au cours de l’été 2021.

Sur des sujets connexes, vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce de The World Ends with You The Animation ici.

Via: Square Enix

PlayStation continuera à créer de nouvelles IP exclusives, malgré ses risques financiers.C’est à quoi ressembleraient les Animaniacs s’ils étaient un anime

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.