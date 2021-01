Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que de nombreux joueurs d’aujourd’hui connaissent Valve principalement grâce à sa plate-forme de distribution, Steam, la vérité est que la société continue de travailler sur les jeux vidéo. En fait, son dernier titre, Half-Life: Alyx, a fait ses débuts en 2020 et a apparemment si bien performé que la société est toujours intéressée par le développement de jeux et un récent poste vacant montre qu’elle recherche du personnel pour travailler. dans des expériences de jeu engageantes.

Nous le savons grâce à une offre d’emploi que l’entreprise a publiée directement sur son site officiel. La page indique que Valve recherche un psychologue avec une expérience à la fois théorique et pratique qui peut rejoindre les bureaux de l’entreprise à Bellevue, Washington.

Selon le poste vacant, les psychologues intéressés devraient avoir des ensembles de compétences «conception expérimentale, méthodes de recherche, statistiques et comportement humain» pour aider l’entreprise à «créer des expériences de jeu engageantes pour les prochains jeux Valve».

Dans le cas où vous l’avez manqué: Gabe Newell, le fondateur de Valve, a réussi à envoyer un gnome dans l’espace.

Le psychologue aiderait à la recherche de technologies matérielles

Fait intéressant, on peut également voir que le manager à ce poste serait responsable de la conception de diverses expériences pour tester «les hypothèses de jeu et les décisions de conception» et améliorer les méthodes existantes dans l’entreprise.

Mais ce n’est pas tout, mais avec ses compétences, le psychologue aiderait également Valve dans des tâches plus générales, telles que l’amélioration de l’expérience utilisateur sur Steam et la recherche de nouvelles technologies matérielles ou la collecte de données à partir de statistiques. de l’entreprise pour des modèles de comportement et des détails sur les «produits et pratiques de Valve».

Il faut tenir compte du fait que Half-Life: Alyx, par exemple, a nécessité le travail non seulement de développeurs, mais aussi de chercheurs ou de psychologues, car on se souvient que les jeux vidéo sont une branche multidisciplinaire, en particulier lorsque le gameplay est lié au récit et a un rôle important dans l’expérience de l’utilisateur avec le matériel, comme dans la réalité virtuelle.

Cela dit, il peut être risqué de dire que Valve travaille déjà sur leur nouveau jeu, mais c’est tout à fait possible étant donné que Half-Life: Alyx a été très plébiscité, donc au cas où le prochain projet serait déjà en cours, à en juger par la vacance, les contributions du psychologue devraient être présentes.

Que pensez-vous de ces informations? Saviez-vous que le développement de projets comme un jeu vidéo nécessitait les connaissances de psychologues? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Valve en visitant cette page.

