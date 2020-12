Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/12/2020 09:43

DOOM (2016) est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs FPS de tous les temps. Cependant, avant que Bethesda et id Software ne nous donnent ce titre phénoménal, les studios travaillaient sur DOOM 4, un titre qui a été annulé en raison de sa similitude avec Call of Duty. Bien que ce travail n’ait jamais été achevé, Une vidéo récente nous montre un peu ce développement incomplet et nous donne un aperçu de ce qu’il a pu être.

La vidéo suivante a un peu de gameplay, qui ressemble beaucoup à Call of Duty qui était populaire au début de la dernière décennie. De la même manière, on peut voir du concept art, ainsi que des animations et quelques modèles des ennemis.

Heureusement, les développeurs ont réalisé que ce projet était loin de l’essence de DOOM, ils ont donc décidé d’annuler ce jeu en 2013 et de recommencer. Heureusement, cette décision était la bonne, car elle nous a livré le fabuleux DOOM de 2016, et sa suite, DOOM Eternal, cette année.

Via: le colonel Melnyk

