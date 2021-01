Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que les bugs soient une tradition dans Assassin’s Creed, car il n’y a pas de livraison qui ne donne pas à en parler et généralement ce qui est considéré est le nombre d’erreurs et leur impact sur l’expérience de jeu. Le dernier opus, Assassin’s Creed: Valhalla, n’en est pas exempt et après la sortie d’un nouveau patch, les fans ont fait rage contre Ubisoft.

Ces derniers jours, la mise à jour 1.1.1 pour Assassin’s Creed: Valhalla a été publiée, ce qui corrigerait divers bugs et donnerait au jeu plus de stabilité. Malheureusement, la correction de certains bugs a entraîné l’apparition d’autres, et depuis hier, les joueurs se plaignent contre l’équipe de développement. Le problème cette fois-ci est que le récent patch Assassin’s Creed: Valhalla brise certaines des animations, telles que celles traitant des expressions faciales et de la parole. De plus, d’autres joueurs ont signalé l’apparition de leurs personnages dans des zones étranges et dont ils ne peuvent plus sortir.

C’est peut-être le dernier jour d’Assassin’s Creed Valhalla! Le patch 1.1.1 est mis en ligne et les opales brisées sont désormais toutes rassemblables! La carte 100% claire est imminente! Mais nous avons un nouveau bug de parachutisme sur les voyages rapides! Https: //t.co/rLwkHTHV5H pic.twitter.com/KRYK4mSmz7 – HazVsRPG – Le plus grand fan de RPG au monde! (@HazVsRPG) 16 janvier 2021

Assassin’s Creed: Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

