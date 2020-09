Vie de Nintendo

Alors que nous traversons 2020 et commençons notre descente vers l’automne (ou l’automne, si vous préférez) et les mois les plus frais, Animal Crossing: Nouveaux horizons continue d’occuper beaucoup d’entre nous alors que nous nous occupons de nos villages numériques – des îles maintenant peuplées de tant de flore, de faune et de population que nous ne pouvons plus à juste titre les appeler «désertes».

Une variété d’articles saisonniers à durée limitée sont apparus dans le magasin Nook Shopping depuis le lancement du jeu en mars, et le dernier est un panier de récolte de raisin – un petit sac à dos en forme de tonneau pour récupérer les fruits de la vigne. Vous ne mettrez pas de fruits dedans, mais ça a l’air mignon. Ce panier est disponible tout au long du mois de septembre, il n’y a donc pas de précipitation massive pour le commander dans la boutique en jeu.

Vous pouvez ajouter ce délice saisonnier à votre collection (ou l’envoyer directement sur l’île d’un être cher) pour seulement 800 cloches. Et ils disent que Nook est un escroc! Rendez-vous simplement dans la section « Nook Shopping » du terminal dans les services aux résidents et dirigez-vous vers l’onglet « Saisonnier » (vous pouvez également le commander via votre application NookPhone si vous l’avez déverrouillé).

Isabelle vous enverra également une recette de bricolage saisonnière pour le petit arbre de la générosité d’un arbre lorsque vous lancerez le jeu ce mois-ci, que vous fabriquerez en utilisant des pommes de pin et des glands qui peuvent maintenant être secoués des arbres (avec des centaines de branches, bien sûr) :

Vous jouez toujours à Animal Crossing, ou avez-vous – euh – Fall-en off? Eh!? Ha! … Allo?