La télévision turque assure que son plan est d’injecter des puces dans la population pour nous transformer en cyborgs.

Elon Musk Il prévoit de transformer la population humaine en cyborgs au moyen de puces, et Cyberpunk 2077 est le premier échantillon de son plan. Evidemment, nous ne l’affirmons pas, mais une chaîne de télévision turque qui a tiré l’un des théories du complot le plus absurde de 2020, et c’était difficile. Et tout cela est enraciné dans cette puce cérébrale annoncée par Elon Musk en août dernier.

Selon les utilisateurs d’IGN Turquie et de Reddit, la chaîne de télévision turque Beyaz TV assure qu’Elon Musk envisage de contrôler l’humanité et de nous transformer en cyborgs grâce à cette puce, en utilisant des images de Cyberpunk 2077 comme une “démonstration” de vos plans. En fait, ils se souviennent que sa femme, le chanteur connu sous le nom de Grimes, a participé au développement de Cyberpunk 2077, comme si c’était la preuve de quelque chose.

La théorie absurde de cette chaîne mentionne également que les gens «vont s’entre-tuer» pour obtenir cette puce, que les gens seront «à moitié robot» à l’avenir et que des clones en série seront fabriqués en 2077 des gens comme s’ils étaient des animaux. Encore une fois, en utilisant le jeu de CD Projekt RED pour illustrer ses affirmations sauvages. Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de mettre en garde contre le peu de véracité de telles théories.

Mais ce n’est qu’un échantillon de la grande présence médiatique que Cyberpunk 2077 a avant même sa sortie. Pas seulement dans les médias spécialisés, mais même dans les chaînes de télévision générales, même pour des choses comme celle-ci. Dans tous les cas, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible 10 décembre, et que son mode photo complet a récemment été montré, plein d’options pour prendre les meilleures photos. Si vous ne pouvez plus attendre son arrivée, nous vous invitons à revoir nos impressions sur Cyberpunk 2077 pour vous préparer.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, Elon Musk et CD Projekt Red.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');