Vous pouvez jouer n’importe où sans manquer de puissance, tant qu’il y a suffisamment de soleil.

Lorsque vous étiez petit et que vous jouiez à votre Game Boy, l’une des choses qui vous faisait le plus peur était manquer de piles sans pouvoir sauvegarder la partie avant. Mais avec cette nouvelle Game Boy que nous vous montrons, la seule chose qui peut manquer, ce sont des heures pour continuer à jouer. Des chercheurs de l’Université Northwestern dans l’Illinois, aux États-Unis, ont créé une Game Boy qui n’a pas besoin de piles, depuis générer de l’énergie pendant que vous jouez.

Ce n’est pas de la magie noire ou des méthodes étranges. La Game Boy de ces chercheurs utilise deux méthodes différentes pour vous assurer que vous pouvez jouer sans piles. D’une part, une série de panneaux solaires ils génèrent de l’énergie avec la lumière; et d’autre part, le design de la console profite de pressions sur les boutons comme une autre source d’énergie pour la console, avec laquelle jouer vos titres.

Maintenant, si le jour est nuageux, la console n’offre que quelques secondes de jeu avant de s’éteindre, car l’énergie des frappes n’est pas suffisante pour la maintenir opérationnelle sur le long terme. Et il n’a pas de son non plus, mais il a un système de mémoire qui sauvegarder le jeu instantanément si vous êtes à court de courant, vous pouvez le récupérer dès que vous le rallumez. « Le jeu durable sera une réalité, et nous avons fait un pas important dans cette direction en éliminant complètement la batterie », déclare Przemyslaw Pawelczak, co-directeur du projet.

« Avec cette plateforme, nous voulons montrer que il est possible de créer un système de jeu durable qui offre plaisir et bonheur à l’utilisateur. « Et vous, aimeriez-vous avoir une Game Boy comme celle-ci? Elle n’est peut-être pas à vendre, mais si vous avez voulu dépoussiérer votre console, dans cet article nous passons en revue les accessoires de jeu les plus fous Garçon qui a posté.

En savoir plus: Game Boy et Batteries.

