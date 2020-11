Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sonic the Hedgehog est la franchise phare de SEGA et l’un des personnages les plus emblématiques de l’industrie du jeu vidéo. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que différents créatifs souhaitent travailler avec lui et imprimer leur tampon sur lui. En fait, récemment, un producteur de Yakuza a avoué qu’il aimerait reprendre un jeu de hérisson bleu.

Daisuke Sato, producteur au Ryu Ga Gotoku Studio, s’exprimait dans un stream SEGA Europe réalisé à l’occasion de l’anniversaire de la société. Là, il a abordé divers sujets et ils lui ont demandé ce qu’est une franchise dans laquelle il voulait travailler.

Pour lui, ce n’était pas une réponse facile en raison du vaste catalogue de la société japonaise; Cependant, après y avoir réfléchi, il a souligné qu’il voulait travailler sur Sonic the Hedgehog en raison de son importance.

«C’est une IP dans laquelle je n’ai jamais travaillé. En ce sens, j’aimerais essayer … enfin Sonic. Après tout, lorsque vous entendez parler de SEGA, vous pensez à Sonic. Je voudrais m’impliquer au moins une fois », a-t-il déclaré.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sonic the Hedgehog aura son encyclopédie en 2021

Sato pense à un autre Sonic the Hedgehog

Un point important de l’interview est que Sato a souligné que sa version de Sonic ne serait pas comme ce que nous savons. Ce qui ne devrait pas être une surprise compte tenu de la différence des jeux sur lesquels il a travaillé.

«Pour moi, le soi-disant Sonic, eh bien, si je devais le faire, je ne ferais pas de Sonic ce qu’il est. Cela ferait un Sonic complètement différent.

Trouver: Le président du Brésil utilise à nouveau la musique Sonic dans sa propagande

Malheureusement, le membre de SEGA Europe qui a interviewé Sato ne l’a pas poussé à lui en dire plus. Pour cette raison, nous devrons nous retrouver avec le doute sur ce que serait une livraison de Sonic avec une équipe commandée par Sato. Nous verrons si à un moment donné SEGA décide de céder sa précieuse franchise à Ryu Ga Gotoku Studio.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ses déclarations? À quoi ressemblerait un Sonic fabriqué par l’équipe Yakuza? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Sonic the Hedgehog.