Les revues scientifiques se sont toujours vantées de disposer de canaux d’examen assez rigoureux, et la publication d’un article est connue pour être l’aboutissement d’un processus sérieux. Cependant, quiconque est lié au milieu universitaire et à la recherche scientifique est conscient que de temps en temps, il y a des situations étranges et l’une d’entre elles a eu lieu dans l’American Journal of Biomedical Science & Research, alors qu’un professeur a envoyé un article avec des éléments false pour montrer que l’article n’est pas conforme à son processus d’examen.

Aujourd’hui, le site mexicain Animal MX, a partagé l’histoire du professeur Mattan Shlomi, assistant d’entomologie à l’Université nationale de Taiwan, qui a décidé de tester les filtres de revue de la revue scientifique American Journal of Biomedical Science & Research en soumettant un article intitulé Épidémie de Covid-19 à Cyllage City liée à la consommation de Zubat, évidemment Cyllage est une ville de Pokémon et Zubat est cette créature inspirée d’une chauve-souris, un mammifère injustement blâmé pour la pandémie qui a frappé le monde cette année.

Eh bien, contre toute attente, l’article de Mattan Shlomi, qui a été “réalisé” en collaboration avec Nurse Joy, de Pokémon et du docteur Gregory House, oui, du Dr House, a été bien accueilli par le magazine et même le La rédactrice en chef Catherine Nichols a déclaré au professeur qu’elle avait reçu des commentaires positifs d’experts et qu’elle était prête à être publiée.

Si c’était déjà triste et drôle à parts égales pour l’American Journal of Biomedical Science & Research, c’est peu de temps après, quand Marzouk Lajili, professeur et chercheur à l’Université de Monastir à Tunis, a cité l’article Épidémie de Covid-19 à Cyllage Ville liée à la consommation de Zubat dans sa recherche sur les coronavirus:

En conséquence, le professeur Mattan Shlomi n’a pas hésité à critiquer après la publication de son article plein de références à Pokémon, soulignant le peu de sérieux de l’American Journal of Biomedical Science & Research et le manque d’éthique lors de la publication de quelque chose comme ça, ce qui montre que leurs processus d’examen sont tout sauf sérieux. À cet égard, il convient de mentionner que pour la communauté spécialisée dans le secteur, l’American Journal of Biomedical Science & Research est considéré comme une publication à faible impact et dont les revues ne sont pas aussi strictes.

