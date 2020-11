Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 9:47 am

La communauté de League of Legends a cette tristement célèbre réputation de comportement toxique, malgré toutes les mesures Jeux anti-émeute a mis en œuvre au fil des ans. On pourrait penser que les joueurs professionnels auraient des comportements plus appropriés, mais au moins dans le cas de Kim «OnFleek» Jang-gyeom, Nous regrettons de dire que ce n’est pas le cas.

OnFleek est un joueur professionnel pour l’équipe Jeux sandbox, et qui a récemment été condamné à une amende et suspendu pour des commentaires racistes, ainsi que pour la promotion de discours de haine. Inven rapporte que Kim a fait un commentaire raciste lors d’une émission:

“Le seul bon Chinois est un Chinois mort.”

Émeute condamné à une amende Kim avec un million de victoires sud-coréennes et une suspension de trois matchs, mais ce n’était pas tout. L’équipe de Jim lui a également infligé une amende supplémentaire de 3 millions de wons et l’a suspendu de la première saison de compétition de 2021. De plus, il devait faire 30 heures de service communautaire.

La source: InvenGlobal

Pour cette raison, Colin Farrell ne pouvait pas remplacer Johnny Depp dans Fantastic Beasts.

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.