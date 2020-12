Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques heures, un tremblement de terre de 6,3 sur l’échelle de Richter a secoué le centre de la Croatie, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. C’est une situation grave qu’un célèbre streamer et professionnel de League of Legends a vécu lors d’une diffusion.

Perkz, un mid laner qui a récemment été signé par Cloud9, diffusait League of Legends depuis son pays d’origine, la Croatie. Le joueur est actuellement là en raison de la période des vacances et les ligues compétitives de Riot Games MOBA sont actuellement en pause annuelle.

Comme vous pouvez l’imaginer, Perkz pensait que ce serait une émission comme les autres, alors il pratiquait League of Legends pendant que ses fans regardaient. Cela dit, la catastrophe naturelle inattendue a changé les plans, car le streamer a dû s’éloigner du clavier pour sa sécurité et celle de sa famille.

Au début, Perkz ne semblait pas trop surpris par le tremblement de terre. Cela dit, à mesure que l’intensité augmentait, il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un grave tremblement de terre, alors il a abandonné son match de League of Legends pour quitter son domicile.

Vous pouvez voir le moment ici ou dans la vidéo suivante:

Perkz n’avait jamais ressenti de tremblement

Dans un message publié sur Twitter, Perkz a révélé qu’il n’avait jamais ressenti de tremblement dans sa propre chair auparavant. Cela pourrait expliquer pourquoi sa réaction initiale était si calme pour l’ampleur de la situation.

«La première fois, j’ai ressenti un tremblement de terre et ce fut le plus fort de tous les temps en Croatie. Bon Dieu », a mentionné le professionnel de League of Legends sur les réseaux sociaux.

Et vous, connaissez-vous un autre streamer qui a vécu le tremblement de terre en direct? Dites le nous dans les commentaires.

League of Legends est disponible pour PC et Mac. Pour en savoir plus sur le MOBA, consultez Riot Games en cliquant ici.

