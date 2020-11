Un rapport aux États-Unis reflète l'augmentation inquiétante des brimades dans les jeux en ligne

La grande majorité des personnes interrogées affirment avoir été victimes d’attaques et de harcèlement à un moment donné ces derniers mois.

Les comportements toxiques c’est un problème qui a toujours été présent dans les jeux en ligne. Et un qui, inquiétant, semble avoir augmenté Au cours de l’année dernière. L’Anti-Defamation League (ADL), en collaboration avec le cabinet d’analyse Newzoo, a mené une rapport sur l’expérience en ligne des joueurs américains au premier semestre de cette année, de janvier à juillet. Un rapport partagé par l’industrie des jeux, reflétant une augmentation cas de harcèlement et d’attaques souffert en ligne.

81% des personnes accusent de harcèlement et d’attaques au cours du dernier semestrePour ce faire, ils ont interrogé en juillet un groupe de plus de 1000 joueurs du États Unis, entre 18 et 45 ans, représentative de la population du pays, et on leur a posé des questions sur leurs expériences personnelles. Du total, 95% des répondants affirment avoir vécu expériences sociales positives à travers des jeux en ligne au cours des 6 derniers mois, qu’il s’agisse de se faire des amis, de trouver de nouvelles communautés ou de découvrir des centres d’intérêt. Tout cela dans un large éventail de genres de jeux, allant de PUBG (91% de ses joueurs) à World of Warcraft (98% de ses joueurs).

Champs de bataille de PlayerUnknown, PUBG Corp. (2017)

Malheureusement, toutes ne sont pas des expériences positives. 81% des joueurs affirment avoir souffert tout type de harcèlement dans vos jeux en ligne pendant la période. Ceci, comme nous l’avons mentionné dans le titre, reflète une augmentation des cas de harcèlement, où le même rapport de l’année précédente enregistrait 74% des personnes. Dans cette catégorie, ADL inclut des cas d’insultes, de harcèlement et de deuil faits encore plus graves comme les menaces et la discrimination. Sur ce dernier, les chiffres ne sont pas bons non plus.

41% des répondants signalent des cas de harcèlement sexuel68% des joueurs américains interrogés affirment avoir été victimes d’intimidation grave, une augmentation par rapport aux 65% enregistrés l’année précédente. Ici, 51% des gens parlent de menaces de violence physique, 53% de discrimination, et 41% de harcèlement sexuel. Pires données, 44% des personnes déclarent avoir été espionnées (traque) dans leurs réseaux et leur présence en ligne, une augmentation inquiétante puisqu’en 2019 elle n’était signalée que par 10% des personnes interrogées. Au-delà, 13% des personnes déclarent avoir été victimes de doxing (publication de données personnelles privées), et 12% des balancer (envoyez les forces de l’ordre à votre domicile sous de fausses menaces).

Valorant, Riot Games (2020)

Les communautés DOTA 2 et Valorant s’en sortent moins bienDans des jeux spécifiques, les joueurs DOTA 2 et Valorant sont les plus fréquemment maltraités – 80% de ses joueurs cas signalés – alors que les joueurs d’Animal Crossing sont les moins touchés (36%). En ce qui concerne l’effet de ce harcèlement sur les joueurs, 21% des personnes interrogées se disent mal à l’aise en jouant, tandis que 11% prétend avoir des pensées dépressives ou tendances suicidaires liées à l’intimidation. 9% déclarent avoir contacté la police pour l’un de ces cas, et 22% ont directement arrêté de jouer à certains jeux en raison de ces comportements.

Pour sa part, l’ADL a recommandé aux éditeurs résoudre ces problèmes en créant des outils de modération pour les chats vocaux, en améliorant votre systèmes de rapports, communiquent aux joueurs la conclusion de leurs réclamations et appliquent plus fréquemment leurs propres règles d’utilisation, ainsi que revoir votre propre culture de travail interne. Ce dernier est un sujet très d’actualité, après avoir pris connaissance des cas de harcèlement au sein de Twitch, ou avec les nombreux licenciements et changements chez Ubisoft suite à des rapports récents.

En savoir plus: jeux en ligne, harcèlement, abus et racisme.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');