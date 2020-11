Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 13h30

Disney + s’est avéré être une excellente plate-forme pour les propriétés de la société de la souris. Le Mandalorien est l’une des meilleures séries de l’année, et Mulan a finalement réussi à toucher les utilisateurs grâce à cette plateforme. Maintenant il semble que La première animation majeure de ce service est déjà en développement, et il s’agit d’un redémarrage de Darkwing Duck.

Considérant que Duck Tales a déjà redémarré, le retour de Darkwing Duck n’était qu’une question de temps. Selon Variety, la série n’a pas encore d’écrivain et l’identité des acteurs présentés reste un secret. Cependant, il a été mentionné que Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver et Alex McAtee seront les producteurs exécutifs de cette réinvention.

De même, pour le moment, on ne sait pas quand le redémarrage sera disponible, mais plus d’informations sur cette production seront probablement révélées à un moment donné en 2021. La série originale Darkwing Duck a été créée sur Disney Channel en 1991, a duré trois saisons, et le dernier épisode a été diffusé à la fin de 1992. L’histoire suit les aventures du super-héros titulaire et de son partenaire Launchpad McQuack.

Dans des sujets connexes, Disney + dépasse déjà les 70 millions d’abonnés. De même, WandaVision sortira en janvier de l’année suivante.

