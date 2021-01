Selon le journaliste Jason Schreier, l’ancien studio Activision travaillait déjà avec Blizzard depuis un certain temps.

Par Angel Herrera / Mis à jour le 23 janvier 2021, 12:04 PM

Suite à l’annonce de la reprise par Blizzard de Vicarious Visions, l’un des studios les plus prolifiques de Activision, on obtient la première grosse rumeur liée au nouveau jeu vidéo du studio responsable des remakes réussis de Crash Bandicoot et Tony Hawk, qui, selon le journaliste bien connu Jason Schreier, aurait travaillé pendant un certain temps sur le remake de Diablo 2, dont la rumeur était longue.

Le remake de Diablo II a été initialement développé par l’équipe 1 de BlizzardSchreier assure explique qu’à l’origine, ce projet a commencé à être développé par Équipe 1, une équipe de Californie et responsable de jeux comme StarCraft II, Heroes of the Storm, StarCraft Remastered et Warcraft 3 Reforged. Cependant, en raison des performances désastreuses de ce dernier titre, la société a choisi de déplacer le développement du remake à Équipe 3, qui développe la tranche de Diablo IV. Pour les aider dans leur travail, il a ajouté du personnel de Visions vicariales cela, nous le savons maintenant, appartient déjà aux rangs de Blizzard.

Malheureusement, toujours attentif à ces informations non confirmées par Blizzard ou Activision, avec cette restructuration, l’équipe 1 aurait été dissoute. Plusieurs membres de l’équipe ont réussi à se positionner à d’autres postes au sein de l’entreprise, mais d’autres ont fini par être licenciés et d’autres ont démissionné pour rejoindre d’autres studios comme DreamHaven de Mike Morhaime, ancien co-fondateur de Blizzard.

Un détail supplémentaire que Schreier expose est que la réorganisation des équipes de Blizzard (et qui a conduit à la dissolution de l’équipe 1) s’est produite le même jour que la société a annoncé qu’elle cesserait de produire du nouveau contenu pour StarCraft II, c’est-à-dire en octobre de l’année. passé. Pour l’instant, Blizzard n’a pas voulu commenter la question au-delà de l’annonce de l’ajout de Vicarious Visions. Dans le passé, les parents du classique ont déclaré qu’il n’était pas possible de créer Diablo 2 Remastered, car le code du jeu et beaucoup de ses matériaux avaient été perdus au fil des ans. Pour ce faire, disaient-ils, il faudrait repartir de zéro, c’est-à-dire créer un remake.

En savoir plus: Blizzard, Blizzard Entertainment, Diablo II et Vicarious Visions.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');