Le journaliste Jason Scherier révèle que l’ancien studio Activision travaillait déjà avec Blizzard depuis un certain temps.

Hier, Blizzard a annoncé l’absorption du studio Vicarious Visions de Activision. Bien que dans sa déclaration, il ait seulement été signalé que le développeur arrêterait de travailler sur des jeux de franchise tels que Crash Bandicoot ou Tony Hawk Pour se concentrer sur les projets des propriétés Blizzard, un nouveau rapport du journaliste Jason Scherier révèle le jeu sur lequel l’équipe travaille, qui est en production depuis un certain temps et appartient à la série à succès. Diable.

Le remake de Diablo II a été initialement développé par l’équipe 1 de BlizzardScherier rapporte que le premier jeu sur lequel Vicarious Visions travaille sous l’égide de Blizzard est un remake de Diablo II. Il explique qu’à l’origine, ce projet a commencé à être développé par Équipe 1, une équipe de Californie et responsable de jeux comme StarCraft II, Heroes of the Storm, StarCraft Remastered et Warcraft 3 Reforged. Cependant, en raison des performances désastreuses de ce dernier titre, la société a choisi de déplacer le développement du remake à Équipe 3, qui développe la tranche de Diablo IV. Pour les aider dans leur travail, il a ajouté du personnel de Visions vicariales cela, nous le savons maintenant, appartient déjà aux rangs de Blizzard.

Malheureusement, avec cette restructuration, l’équipe 1 s’est également dissoute. Plusieurs membres de l’équipe ont réussi à se positionner à d’autres postes au sein de l’entreprise, mais d’autres ont fini par être licenciés et d’autres ont démissionné pour rejoindre d’autres studios comme DreamHaven de Mike Morhaime, ancien co-fondateur de Blizzard.

Un détail supplémentaire que Scherier expose est que la réorganisation des équipes Blizzard (et qui a conduit à la dissolution de l’équipe 1) a eu lieu le jour même où la société a annoncé qu’elle arrêterait de produire du nouveau contenu pour StarCraft II; c’est-à-dire en octobre de l’année dernière.

Pour l’instant, Blizzard n’a pas voulu commenter la question au-delà de l’annonce de l’ajout de Vicarious Visions.

