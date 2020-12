Seven: Enhanced Edition est disponible gratuitement sur le Humble Store pendant une durée limitée.

Attendez-vous des jeux comme Cyberpunk 2077? N’avez-vous pas un jeu en attente pour tuer le temps ces jours-ci? Eh bien n’ayez pas peur, dans Humble bundle ils ont vos besoins couverts par une promotion spéciale. Seven: édition améliorée il est disponible gratuit pour pc Pour un temps limité, une aventure RPG isométrique dont le développement a été mené par des vétérans de la saga The Witcher.

Plus connu comme Sept: les jours révolus, Le jeu Fool’s Theory combine le jeu de rôle classique en perspective isométrique avec des éléments de furtivité et parkour, alors que nous explorons un monde aussi effrayant que fascinant, plein d’éléments de science-fiction. C’est un curieux mélange entre les RPG traditionnels et les sims immersifs, qui se distingue avant tout par liberté d’action face à leurs situations.

Et, avec Seven: Enhanced Edition, les joueurs obtiennent la version la plus complète de l’aventure, qui comprend une extension avec de nouveaux personnages, de nouveaux paramètres, de nouveaux objets et plus de missions à accomplir, qui prennent une bonne poignée d’heures supplémentaires. Maintenant, ne prenez pas trop de temps pour réclamer le jeu via ce lien, car l’offre ne sera active que Jusqu’au 9 décembre dans l’après midi.

Si vous voulez savoir tout ce que cette aventure a offert Dans sa version originale, n’hésitez pas à consulter notre critique de Seven: The Days Long Gone. De même, si vous attendez ce grand RPG qui se rapproche de plus en plus, vous avez déjà une analyse complète de Cyberpunk 2077 disponible sur notre site Web.

En savoir plus: Seven: The Days Long Gone, Fools Theory, Humble Store et Free Games.

