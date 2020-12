Le jeu vidéo d’action, de survie et de stratégie présente sa première bande-annonce et arrivera sur PC et Nintendo Switch.

Jeux de périmètre présente HeatWave, un simulateur de guérilla en monde ouvert qui se déroule dans un Alaska devenue un objet de désir des puissances étrangères, après avoir été abandonnée à son sort par les États-Unis, dans un monde où le changement climatique a conduit l’humanité au bord de l’effondrement. Le jeu vidéo arrivera sur PC via Steam et Nintendo Switch en 2022, et garantit une proposition avec des éléments de survie, de stratégie, de gestion et d’aventure.

HeatWave nous emmène directement en 2080, dans un Alaska abandonné par les États-Unis, soucieux de se sauver de tous les problèmes, et envahi par la Russie avec l’approbation et le soutien de la Chine. En raison de l’oppression et de la colonisation hostile, les Alaskiens se regroupent en guérilleros pour repousser les envahisseurs. Pas une tâche facile pour laquelle ils auront l’aide des joueurs.

De cette manière, le jeu vidéo incite l’utilisateur à prendre les rênes d’une faction, en partant de l’essentiel, en assurant un abri et de la nourriture à ses habitants en rassemblant différentes ressources et en fabriquant divers objets tels que des armes, jusqu’à l’objectif final de la libération et / ou l’indépendance de l’Alaska par rapport aux forces d’occupation. Au cours de ce voyage, un vaste territoire devra être exploré en réalisant différentes missions en une histoire non linéaire, mettre en œuvre des tactiques de guérilla ainsi que d’autres actions diplomatiques. «Quand vous êtes assez fort, lancez la révolution et affrontez les envahisseurs pour les expulser», décrivent les responsables.

Il reste encore beaucoup de temps pour le lancement de HeatWave, initialement prévu en 2022 sur PC et Nintendo Switch. Alors que le moment est venu Perimeter Games, le studio polonais en charge du projet, a laissé une première bande-annonce ainsi que plusieurs images où vous pouvez voir le pari visuel et jouable que HeatWave va montrer.

En attendant son lancement, les utilisateurs peuvent prendre le commandement d’autres sociétés au bord du chaos, telles que Frostpunk, dans un monde gelé.

En savoir plus: HeatWave et Jeux de périmètre.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');