Être streamer n’est pas une tâche facile. Surtout lorsque vous devez suivre des règles bien établies qui, si elles sont violées, peuvent vous laisser sans chaîne. Tu ne nous crois pas? Ensuite, demandez à Forsen, un célèbre streamer qui a déjà pris 3 interdictions de Twitch en 2020.

Tel que rapporté par StreamerBans, tôt le matin de ce 26 novembre, une interdiction a été enregistrée sur la chaîne officielle Forsen. C’est la troisième fois qu’il reçoit cette punition et c’est qu’en mai 2020 il a reçu une punition de 14 jours; tandis qu’en septembre, il avait une interdiction d’un jour.

Il est important de noter que, pour le moment, on ne sait pas quelle est la raison pour laquelle il a été banni. C’est pourquoi on ne sait pas non plus combien de temps durera la punition.

La communauté Twitch a quelques théories sur la raison de l’interdiction. Certains pensent que c’est parce que Forsen aurait affiché une image explicite sur son écran. Compte tenu de cela, le streamer a déconnecté et supprimé toutes les vidéos associées.

Il y a aussi ceux qui pensent que cela pourrait être la faute de réclamations accidentelles de droits d’auteur. Ce qui se passe, c’est que Forsen jouait à PUBG dans ses derniers streams et des tireurs d’élite l’ont trouvé et ont mis de la musique via la communication vocale du jeu.

Qui est Forsen?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Forsen est un streamer suédois très populaire. En octobre 2020, ce joueur avait rassemblé 1,3 million d’abonnés sur Twitch, ainsi que 136,1 millions de vues sur ses émissions.

En plus d’être connu pour ses streams, Forsen est populaire dans le monde de l’esport. Ce qui se passe, c’est qu’il a été un participant important dans des tournois de jeux comme StarCraft II; Foyer; Projet PUBG et Darwin.

