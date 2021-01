Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La campagne promotionnelle pour Xbox Series X | S a commencé avec tout et bien que l’idée de la division jeux de Microsoft soit pour tout le monde de jouer, sur certains marchés, le fait que les cadeaux de la marque atteignent des personnes célèbre, mais pas nécessairement lié aux jeux vidéo ou aux consoles. Bien que cette stratégie n’ait pas posé de problèmes, elle s’est récemment heurtée à la particularité du marché sud-coréen.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN – DISPONIBLE ICI

Ce streamer n’a pas aimé le cadeau que la Xbox lui a envoyé

La nouvelle étape de la Xbox a été marquée par une nouvelle stratégie pour atteindre des marchés importants en Asie, à commencer par la Corée du Sud et le Japon. Dans le cas du premier pays, on sait que le jeu sur PC et téléphones portables a le domaine, donc plus que dans le premier cas, Xbox cherche à y renforcer sa présence avec Game Pass et Project xCloud, même le premier spot publicitaire a le Star de League of Legends, Faker.

Eh bien, poursuivant sa campagne promotionnelle et son intention d’offrir le jeu à tous, Xbox a décidé d’envoyer un cadeau à un streamer coréen: une édition spéciale Jenga de la Xbox Series X. Comme nous vous l’avons informé, cette édition du jeu d’adresse a été lancée pour fêter les débuts de la nouvelle génération de la marque et jusqu’à présent elle n’est pas à vendre, c’est donc un objet spécial. Cependant, pour le streamer qui a reçu le cadeau, cela ne signifiait rien car lors de sa transmission, il a présenté le cadeau et agacé, il a souligné si c’était la meilleure Xbox pouvant faire et a même pensé que c’était une blague. Le streamer, offensé et enragé, décida de lancer le Jenga en pleine transmission.

문제 의 장면 입니다. 영어 자막 있습니다. 마소 코리아 가 젠가 모양 의 Xbox 로 사람 을 놀린다 고 느끼 셔서 화가 나 셨네요. Clip édité.

Sous anglais inclus. L’influenceur s’est mis en colère parce que je pensais que Microsoft Corée se moquait de lui avec un jenga de type Xbox. pic.twitter.com/PMOdvEUvDC – Xbox News pour les Coréens 🇰🇷 – 네이버 Xbox 정보 카페 (@KoreaXboxnews) 8 janvier 2021

Bien que l’action du streamer ait été critiquée, les médias et les joueurs coréens ont fait de même avec Xbox, notant qu’il a envoyé un cadeau à un streamer qui n’a vraiment rien à voir avec la scène du jeu vidéo, puisque sa chaîne et ses émissions sont dédiées à la cuisine et joue occasionnellement à World of Warcraft, mais uniquement comme une distraction et sans être lié au jeu PC.

Ainsi, la tentative de la division des jeux de Microsoft s’est heurtée à une particularité en Corée du Sud et il semble qu’il y ait beaucoup de travail à faire si elle cherche à convaincre ce public.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source