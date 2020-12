La bataille royale est avec nous depuis longtemps et, malgré cela, leur proposition continue d’être un succès à chaque nouvelle tranche. Ce genre combine les meilleurs éléments d’un jeu vidéo de survie, avec la jouabilité d’un dernier joueur debout. Chaque jour, des milliers d’utilisateurs mettent leurs compétences à l’épreuve sur le champ de bataille, que ce soit en solo ou en équipe. Cependant, il y a ceux qui apprécient également ce secteur en regardant leur streamer préféré via des plateformes telles que YouTube ou Twitch.

Il y a des joueurs de tous âges, et l’un des plus jeunes est le streamer RowdyRogan, qu’Activision a récemment banni de Call of Duty: Warzone pour n’avoir que six ans. Aux petites heures du matin du 10 décembre (heure espagnole), la société américaine a définitivement supprimé son compte alors qu’il vivait avec son père, qui a rapidement manifesté publiquement son mécontentement.

RowdyRogan est également connu dans le monde pour être le plus jeune membre de la Ligue mondiale Call of Duty. Mais comme si cela ne suffisait pas, en plus de devenir viral sur YouTube pour ses premières compétences en jeu vidéo, il a également la distinction d’être finaliste dans une organisation eSport professionnelle populaire. Et bien qu’il ait gagné l’affection du public, cela n’a pas empêché Activision de l’expulser de Warzone.

La scène a été immortalisée alors que le jeune homme diffusait sur sa chaîne Twitch, et les images ont été partagées via le compte Twitter personnel de RowdyRogan. Le clip montre comment d’un moment à l’autre apparaît un écran informant que le joueur a été “expulsé définitivement”, et il n’a pas fallu longtemps aux fans pour lancer une campagne contre Activision pour le faire réintégrer sous le hashtag #freerogan.

Conformément aux conditions d’utilisation d’Activision, Call of Duty: Warzone dispose d’un Âge recommandé pour les 18 ans et plus. Ils précisent également que les comptes des joueurs âgés d’au moins 13 ans peuvent être soumis à «toute classification d’âge applicable au produit, aux restrictions et aux exigences de compte». Cela signifie que l’entreprise peut expulser ou supprimer définitivement des comptes en raison de leur âge.