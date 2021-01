Bioware publie les images conceptuelles de ce jeu connu sous le nom de Revolver qui a été annulé en 2008.

Toujours plus excité le mystère d’un projet annulé, que la réalité d’un jeu publié. C’est tellement. Il est impossible de ne pas s’émerveiller devant un «ce qui aurait pu être», avec le potentiel de certaines idées qui étaient si ambitieuses et qui ne se sont jamais réalisées. C’est le cas de Remuer, un projet annulé de BioWare des détails sont apparus au fil des ans, mais ce n’est qu’à la publication du livre que 25 ans de BioWare quand le studio d’Edmonton a été ouvert à ce sujet. Pour ceux qui n’étaient pas encore curieux, ce devait être un successeur spirituel de l’Empire de Jade.

Eh bien, le secret est apparu. BioWare reconnaît l’existence de Revolver, et avec lui, le directeur artistique du studio Matt Rhodes a décidé que c’était le bon moment pour montrer arts conceptuels Revolver créé lors de son développement. Comme nous l’avons lu dans Eurogamer, Revolver allait être un RPG de monde ouvert dans un avenir proche, avec une approche plus axée sur l’action, et avec ce récit et ce développement des personnages caractéristiques de la maison Mass Effect.

Le jeu devait se dérouler dans un monde ouvert avec des mécanismes de ParkourEn fait, ce projet était en développement pour PC, PS3 et Xbox 360 entre 2005 et 2008, coïncidant avec les origines de sa saga spatiale. Commençant sur ses traces en tant que suite de Jade Empire, Revolver a évolué et changé de cap à plusieurs reprises tout au long de son développement », explique Rhodes.« Il a été récemment révélé dans le livre «Bioware: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development». Pour fêter ça, j’ai parcouru nos archives et enlevé 15 ans de poussière sur certains des mes œuvres préférées de ce projet“.

Avec Revolver, les plans de BioWare étaient d’adapter sa formule RPG bien connue à un environnement sandbox permettant aux joueurs d’explorer librement le monde à travers Parkouret découvrez de nouveaux personnages et missions de manière non linéaire. Mais, au fur et à mesure que les ambitions du projet augmentaient, le studio devait embaucher l’aide de Big Sandwich Games pour travailler sur les aspects du monde ouvert, un studio composé de vétérans de Rockstar.

Le projet a fini par être annulé et BioWare a concentré ses efforts sur le lancement de Dragon Age: Origins et sur la finalisation du développement d’un Mass Effect 2 qui arriverait un an plus tard.

La date de sortie du nouveau Mass Effect, un mystère

Les dernières années n’ont pas été très agréables pour BioWare. Le développeur canadien a sorti des titres tels qu’un Anthem qui n’a jamais démarré et un Mass Effect Andromeda qui, pour beaucoup, n’a pas été à la hauteur de son héritage. Pour l’avenir, l’étude cherche à renverser la situation avec deux nouvelles livraisons dans ses deux sagas étoiles: Dragon Age et Mass Effect.

En fait, on sait depuis longtemps que BioWare travaille sur un Dragon Age 4 à l’avenir, mais dernier jour N7 Il a offert aux fans du commandant Shepard tout ce qu’ils avaient toujours demandé pour le jour de la saga: l’annonce de la trilogie remasterisée de Mass Effect, et surtout, la confirmation qu’il y avait un nouveau Mass Effect en développement. Le projet lui-même est encore très précoce, sans même avoir de fenêtre de lancement approximative, même si le dernier gala des The Game Awards nous a offert le premier trailer du nouveau Mass Effect.

