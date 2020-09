Splatoon 2 accueillera un Splatfest sur le thème de Super Mario en janvier pour commémorer le 35e anniversaire de la mascotte. L’événement a été annoncé (comme si vous ne le saviez pas) dans le cadre du Super Mario 35th Anniversary Direct que Nintendo a lancé sur Internet plus tôt dans la journée.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, les Splatfests sont des concours du week-end dans le jeu de tir à la troisième personne en équipe de Nintendo où les joueurs choisissent un camp et se battent en ligne pour savoir laquelle des deux « choses » est meilleure: le ketchup ou la mayonnaise, le poisson ou les frites, le poulet ou œuf – ce genre de chose. À la fin du tournoi, les scores sont comptés et les résultats décidés avec un système (un peu étrange) meilleur sur trois. Bon amusement inoffensif (et assez aléatoire)!

Nintendo a cessé d’organiser des Splatfests réguliers il y a quelque temps, bien qu’elle ait organisé quelques compétitions ponctuelles de « bonus » ces derniers mois. Le Super Mario Splatfest prévu pour janvier verra la Team Super Mushroom prendre la puissance invincible de la Team Super Star:

En plus du Splatfest lui-même, des porte-clés spéciaux seront lancés en tant que récompenses My Nintendo, ainsi que des t-shirts Splatfest physiques (et plutôt natty) qui seront mis en vente « bientôt » (ou maintenant, en fait) sur le My Nintendo Store dans votre région.

Alors, vers quelle équipe vous dirigez-vous? Pensez-vous que vous auriez l’air bien dans l’un de ces t-shirts? Faites-nous savoir si vous aimez les étoiles ou les champignons ci-dessous.