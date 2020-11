Ils voulaient implémenter en ligne dans Melee via des mods, et Nintendo a refusé de le faire.

La grande maison 10, la dernière édition de l’un des principaux tournois de la scène compétitive de Super Smash Bros. a été annulée. Et ça a été pour un ordonnance de résiliation publié par Nintendo, étant donné que la société n’a pas accueilli favorablement l’utilisation d’un mod Super Smash Bros. Melee qui implémente des fonctions en ligne. Avec la situation mondiale de ce 2020 due au coronavirus, les organisateurs du tournoi du Michigan, aux États-Unis, avaient opté pour organiser le concours à distance à travers des jeux en ligne.

Quelque chose qui n’est pas un problème dans des versements comme Super Smash Bros.Ultimate, mais qui dans des jeux passés comme Melee nécessite l’utilisation versions modifiées pour ajouter des fonctionnalités en ligne. Des versions comme Slippi, un “mod” du jeu avec toute l’infrastructure implémentée, et des fonctions telles que le restauration du netcode combien il est important dans les jeux de combat de profiter de jeux fluides sans décalage.

Nous sommes obligés d’annuler The Big House Online pour Melee et Ultimate The Big HouseBien sûr, quiconque connaît Nintendo saura à quel point il l’aime. protégez vos propriétés, même dans les cas où il ne semble pas y avoir de problème avec vous. Et le Big N a envoyé un ordre de cessez-le-feu à l’organisation du tournoi, qui les oblige à annuler sa célébration pour l’utilisation prévue de ce mod: “Nous sommes obligés d’annuler The Big House Online à la fois pour Melee et Ultimate. Nous fournirons des informations sur les remboursements sous peu. Nous sommes désolés pour les personnes concernées“Ils commentent le tournoi.

Pour sa part, le Nintendo a répondu à la nouvelle avec une déclaration à Polygon, que nous reproduisons ci-dessous: «Nintendo apprécie l’amour et le dévouement de la communauté des jeux de combat pour la saga Super Smash Bros. Nous avons collaboré avec de nombreux tournois dans le passé, et avons organisé nos propres tournois hors ligne et en ligne pour le jeu, et nous planifions Continuez à offrir ce soutien dans le futur”.

Nintendo ne peut pas soutenir ou autoriser le piratage de votre propriété intellectuelle Nintendo“Malheureusement, le prochain tournoi Big House ont annoncé leur intention d’organiser un concours en ligne SMB Melee qui nécessite l’utilisation de copies illégalement modifiées en conjonction avec un mod appelé “Slippi” dans le cadre de leur événement en ligne. Nintendo a donc contacté les organisateurs pour leur demander de s’arrêter. Ils ont refusé, laissant Nintendo sans autre choix que de prendre des mesures pour protéger votre propriété intellectuelle et les marques. Nintendo ne peut pas prendre en charge ni autoriser le piratage de votre propriété intellectuelle. “

Il y a ceux qui seront plus ou moins d’accord avec les propos de Nintendo. Mais le fait est que La grande maison n’aura pas lieu cette année, et la communauté a montré son mécontentement sur les réseaux avec le hashtag #FreeMelee. Dans tous les cas, et si vous n’avez pas encore joué à la dernière tranche de la saga, nous vous laissons l’analyse de Super Smash Bros.Ultimate. De même, dans cette liste, vous pouvez consulter les jeux de combat les plus populaires du moment.

