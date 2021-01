Si vous voulez rivaliser avec Mario et sa compagnie, vous devrez pédaler plus fort que quiconque.

Ring Fit Adventure a été l’un des produits les plus demandés de 2020 face aux confinements, un moyen de faire du sport à la maison à travers des jeux et des activités physiques. Mais il y a ceux qui ont besoin de motivation supplémentaire, ce qui les pousse vraiment à se mettre en forme. Et, dans le cas de ce joueur, c’est Mario Kart 8 Deluxe. Armé de ses commandes Nintendo Switch, d’une bague Ring Fit Adventure et beaucoup de cartons, l’utilisateur Mike Choi transforme son vélo d’exercice en “Bike-Con“conduire de la manière la plus intense possible.

En substance, la création de cet utilisateur transforme les pédales du vélo en bouton d’accélérateur sur le contrôleur, de sorte que plus vous pédalez vite, plus vous accélérez votre kart dans le jeu. Ceci est réalisé au moyen de capteurs placés sur le vélo lui-même et d’une puce avec un récepteur sans fil qui va attaché au Joy-Con du joueur, et qui actionne les pièces mécaniques avec une force plus ou moins grande en fonction de la vitesse à laquelle le joueur pédale, afin d’appuyer sur les boutons du contrôleur.

Cette pièce s’enclenche dans le Ring-Con par Ring Fit Adventure, et sans avoir à appuyer sur aucun bouton, le cycliste en service peut utiliser l’anneau pour contrôler la direction du kart et appuyer fort pour lancer des objets ou les laisser tomber par derrière Le résultat? Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, cet engouement «Bike-Con» de style Nintendo Labo est entièrement fonctionnel… et complètement épuisant. Ce n’est plus le fait d’avoir à pédaler vite pour concourir, mais que le joueur doit gagner de la vitesse avant de commencer la course juste pour éviter de rester coincé au départ.

Et bon, tu ne peux pas non plus t’aider par les bras de quelque manière que ce soit pour ajuster votre posture de pédalage et suivre le rythme. Bref, une façon de jouer à Mario Kart 8 adaptée uniquement aux sportifs … Ou aux masochistes. Et vous,Tu te vois capable de gagner une course avec le Bike-Con de ce joueur?

Mario Kart 8 Deluxe reste imparable sur Nintendo Switch

Sorti en 2017 en tant que réédition du jeu Wii U, Mario Kart 8 Deluxe a mis très peu de temps à s’imposer comme l’une des stars du catalogue de Nintendo Switch. En fait, c’est aujourd’hui le jeu le plus vendu sur cette console, avec plus de 28 millions d’exemplaires vendus, et sa forte demande de Noël a fait de ce produit le jeu le plus vendu en Espagne en décembre. Une proposition qui ne s’essouffle pas, dont nous avons parlé dans notre analyse de Mario Kart 8 Deluxe.

