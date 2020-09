LEGO et Nintendo, ensemble! Deux marques synonymes de plaisir depuis des décennies se réunissent pour la première fois de leur histoire, et le résultat est l’incroyable LEGO Super Mario. Voulez-vous savoir comment cela fonctionne? Ici, nous vous disons en détail!

Cette année (et plus précisément, un de ces 13 septembre), Super Mario Bros. fête ses 35 ans. Une cartouche pour la console NES 8 bits (ou Famicom au Japon) qui s’est vendue à plus de 40 millions d’unités et a lancé l’une des franchises les plus prolifiques de l’histoire. Le petit plombier italien potelé est devenu l’un des visages les plus reconnaissables du monde du divertissement, rivaliser avec Mickey Mouse. Et il n’a pas l’intention de prendre sa retraite!

Au fil des décennies, Nintendo a autorisé la fabrication de toutes sortes de produits dérivés, de vêtements, d’objets de collection et bien sûr de jouets, qui essayaient amener l’action des jeux vidéo dans la chambre des enfants (et les personnes âgées nous le savons aussi). Rares sont cependant ceux qui ont été aussi ambitieux que ce LEGO Super Mario, une nouvelle gamme de produits LEGO qui vient d’arriver en magasin.

Nous avons pu construire et jouer avec ce nouveau produit, et dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment était l’expérience et en quoi consiste exactement ce jouet interactif.

Unboxing et avis de LEGO Super Mario

Dans cette vidéo, réalisée avec des ensembles fournis par LEGO lui-même, nous voyons le contenu du Starter Pack, le seul qui comprend la figurine LEGO Super Mario, la vraie star de l’ensemble. Avec cet ensemble de démarrage, nous pouvons construire nos propres « niveaux Super Mario », avec différentes structures de différents types, en plus de deux ennemis (Goomba et Bowsy) et d’autres éléments avec lesquels interagir.

Figurine Super Mario il a de la lumière et du son (Il fonctionne avec deux piles AAA non incluses), un capteur de mouvement qui détecte si nous déplaçons la figurine (comme si elle «sautait» avec notre main) et un capteur en bas, entre les jambes, qui détecte la couleur de la surface en celui qui est: s’il est rouge il brûle, s’il est bleu, «plonge».

Tout cela nous aide à créer les défis dans lesquels Mario doit obtenir autant de pièces que possible en une minute. Pour ce faire, vous placez la figurine Mario sur le tuyau (qui a un autocollant qui lira le capteur susmentionné), et vous la déplacez à travers les niveaux en sautant par-dessus les briques (qui donnent plus de pièces que les surfaces normales), en sautant sur les ennemis. (avec des autocollants au dos), interagissant avec d’autres éléments et atteignant le drapeau à temps (qui a un autre autocollant).

Bien sûr, LEGO a lancé toute une gamme d’ensembles d’extension, variable en taille et en prix, ce qui permet d’ajouter plus d’éléments pour enrichir les niveaux. Dans un, le balançoire de plantes Piranha, nous devons placer Mario dans un chariot pendant que nous le déplaçons sur les côtés pour obtenir des pièces de monnaie, sans toucher les plantes de piranha. Dans un autre il apparaît Maison de Mario, avec une étoile cachée, et qui comprend également une figurine de Yoshi, qui nous donne des pièces simplement en nous disant bonjour.

Pour cela, il est presque indispensable (bien que non obligatoire) d’utiliser une application d’accompagnement, gratuite sur tout mobile ou tablette, qui en plus d’avoir toutes les instructions pour les sets, vous permet d’enregistrer vos scores, vos niveaux avec des photos et même de les télécharger sur internet , comme s’il s’agissait de Super Mario Maker. Les instructions peuvent également être téléchargées au format PDF.

Suivez les règles … ou ignorez-les et profitez-en à votre guise

Dans LEGO Super Mario, vous ne pouvez pas « mourir », et rien ne vous fera perdre des pièces, juste quelques secondes (que vous pourrez récupérer plus tard). En réalité, Dans une interview, Les bonnes gens de LEGO ont déclaré que dans une version antérieure du produit, vous perdiez des pièces lorsque vous frappiez les plantes de piranha, mais que cela conduisait des enfants à finir avec -15 pièces et à pleurer. Et, s’il n’y a rien qui vous fasse perdre des pièces ou « meurs » (le seul moyen de perdre dans LEGO Super Mario est de manquer de temps), pourquoi ne pas tricher et sauter plusieurs fois sur un Goomba pour obtenir le plus de pièces, par exemple?

La proposition qu’ils ont choisie est« Encouragez un comportement correct au lieu de punir un mauvais comportement. » Dans ce cas précis, par exemple, vous arrêtez de recevoir des pièces si vous sautez beaucoup sur le même ennemi. LEGO Super Mario n’est évidemment pas un jeu vidéo, mais ce n’est pas non plus un jeu de société avec des règles compliquées et dans lequel vous pouvez gagner ou perdre. C’est un jouet de construction LEGO avec un composant interactif inspiré des jeux vidéo, et si vous voulez jouer selon ses règles, vous devrez faire un peu de votre part, car rien ne vous pénalisera.

Que cela fonctionne ou non dépendra du désir de l’enfant de s’engager dans des règles très laxistes et que, d’ailleurs, ni les quelques instructions papier ni l’application n’expliquent trop bien. Mais ne sous-estimez pas l’imagination des plus petits. Il est difficile de se mettre dans sa tête, mais un jouet comme la figurine LEGO Super Mario, qui réagit à chaque mouvement que nous faisons avec, est quelque chose de très surprenant (il s’exclamera si nous « sautons »; si vous le laissez encore, il s’endort; si vous le laissez sur une surface rouge, littéralement le sol sera de la lave).

Dans cette même interview, ils expliquent que ce qu’ils espèrent vraiment avec LEGO Super Mario est que les enfants explorent de nombreuses façons de construire des niveaux et des façons dont Mario interagit avec eux. Du point de vue d’un adulte, s’attendant peut-être à un jeu avec des règles plus complexes, comme moyen de jouer à Mario dans la vraie vie (comme un jeu de société, allez), LEGO Super Mario échoue tout de suite. Mais, Pour un enfant, les possibilités de jeu, d’expérimentation, de construction et de reconstruction qu’offre LEGO Mario sont sans égall, dans le domaine des jouets de construction et des figurines d’action.

Et si vous êtes fans des jeux vidéo Mario, nous ne vous le dirons même pas. La reproduction de tous ces éléments du monde Nintendo (les ennemis, les objets, même les costumes avec lesquels on peut habiller Mario) est fantastique … et ils font des yeux non seulement aux plus petits, mais aux collectionneurs qui trouveront ici une énorme veine.

Super Mario Bros. a le potentiel de devenir un succès: il prend l’attrait de LEGO et l’appel de Super Mario dans un mélange innovant mais familier. Les plus petits trouveront bien d’autres façons d’en profiter (bien sûr), mais son potentiel en tant qu’objet de collection est là aussi (même si les plus nostalgiques peuvent en jeter plus pour le LEGO NES … s’ils sont prêts à payer son prix, bien sûr).

