Le déballage de la Xbox Series X est l’un des plus attendus de l’année. Microsoft est la console la plus puissante du marché pour la nouvelle génération. Et jusqu’à présent, c’est la console la plus puissante jamais conçue. Microsoft a mis toute la viande sur le gril avec une console qui attire non seulement l’attention pour son design exquis, mais aussi pour sa puissance. Bien que nous ne puissions toujours pas vous en dire beaucoup plus sur la nouvelle Xbox Series X, nous allons vous montrer ce qu’il y a dans la boîte de l’une des consoles les plus attendues.

Déballage vidéo Xbox Series X

La console ce n’est pas aussi gros que cela puisse paraître, mais son format allongé et haut semble le rendre plus volumineux, et bien sûr, bien qu’il soit plus sobre, il sera très difficile de le placer dans les trous classiques pour les meubles de télévision. Dans ce cas, la Xbox Series X peut être placée à la fois horizontalement et verticalement. Dans cette dernière position, la console a une base circulaire intégrée qui la maintient stable et élevée, et dans le cas de la placer horizontalement, elle comprend également de petits pieds en caoutchouc pour la fixer et soulevez-le également de quelques millimètres.

Xbox Series X: c’est ce que vous trouverez à l’intérieur de la boîte.

L’emballage de la Xbox Series X est l’un des meilleurs que Microsoft ait fait: un emballage très sobre dans lequel la première chose qu’il présente est la console bien protégée et cachée, le reste des éléments inclus dans la boîte, qui comprend cette fois le objets suivants.

Console Xbox Series X Câble d’alimentation Câble HDMI Nouveau contrôleur Xbox (avec USB-C) Paire de piles pour le contrôle manuel et un petit guide de démarrage.

Comme nous l’avons dit, nous ne pouvons toujours pas dire beaucoup plus de détails sur la console, mais nous vous recommandons de garder un œil sur les nouvelles à venir. La La Xbox Series X arrivera sur le marché le 10 novembre pour un prix de 499 euros / dollars avec l’ensemble du catalogue Game Pass comme marque de fabrique et catalogue de jeux tiers, déjà annoncés, de scandale.

Restez à l’écoute de l’hypertexte.

L’article Unboxing de la Xbox Series X: C’est ce qui se trouve dans la boîte de la nouvelle console Microsoft a été publié dans Hypertext.