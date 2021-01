Le tournage du long métrage avec Tom Holland et Mark Whalberg continue de faire avancer son tournage.

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons du film Uncharted, un long métrage qui a traversé toutes sortes de situations ces dernières années, mais qu’en 2020 son tournage était définitivement sur la bonne voie et qui a offert à compte-gouttes quelques images pour vous. les fans peuvent voir comment les choses progressent avec le film basé sur les aventures de Nathan Drake.

Si il y a quelques semaines on voyait Tom Holland caractérisé comme le héros voyou des jeux vidéo de Play Station, à cette occasion le compte-rendu officiel du long métrage sur les réseaux sociaux a voulu montrer quelques images pour que l’on puisse voir comment tout est lié au réglage et les scénarios du film.

Une nouvelle année, une nouvelle aventure nous attendLe message d’illusion du récit est accompagné de deux autres images que, oui, nous vous avions déjà montrées à l’époque et qui ont été présentées par lui-même Nolan nord, l’un des acteurs de la voix les plus courants dans les jeux vidéo et, en plus, la voix de Nate lui-même dans les titres de Le chien méchant. Les images sont également accompagnées d’un texte: “Une nouvelle année, une nouvelle aventure nous attend“, commentent-ils sur les réseaux sociaux.

Il faut rappeler que le choix de l’acteur Tom Holland pour incarner Nathan Drake a généré une disparité d’opinions parmi les fans, comme le montre une enquête que nous avons menée il y a quelques semaines et dans laquelle près d’un millier de votes ont été enregistrés et quelques résultats parfaitement assorti.

Le jeune interprète n’est bien sûr pas le seul confirmé pour le tournage, et vous pouvez jeter un œil à quelques autres membres du casting avec, entre autres, la présence d’Antonio Banderas.

Uncharted, Naughty Dog, Tom Holland et Mark Whalberg.

